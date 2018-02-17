Джикия и ещё 27 игроков «Спартака» отправились на сбор в Испанию
Сегодня, 17 февраля, «Спартак» утренним рейсом вылетел в Малагу.
Сегодня, 17 февраля, «Спартак» утренним рейсом вылетел в Малагу.
Из этого города на автобусе команда доберётся до Эстепоны, где с 17 по 21 февраля пройдёт четвертый сбор команды в преддверии ответной игры 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком», сообщает официальный сайт московского клуба.
В распоряжении главного тренера
После игры с «Атлетиком», которая состоится 22 февраля в Бильбао, спартаковцы отправятся в Сочи. В этом городе они будут готовится к матчу Кубка России с «Крыльями Советов». 27 февраля «Спартак» вылетит в Самару, где на следующий день должен пройти матч ¼ финала Кубка страны.