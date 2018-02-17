Джикия и ещё 27 игроков «Спартака» отправились на сбор в Испанию

Источник: РИА "Новости"

Из этого города на автобусе команда доберётся до Эстепоны, где с 17 по 21 февраля пройдёт четвертый сбор команды в преддверии ответной игры 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком», сообщает официальный сайт московского клуба.

В распоряжении главного тренера красно-белых Массимо Карреры 27 игроков. Это Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни, Квинси Промес, Зе Луиш, Педро Роша и Луис Адриано. Кроме того, на сбор с командой отправился восстанавливающийся после операции защитник Георгий Джикия.