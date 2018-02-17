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01:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» расстался с диетологом и шеф-поваром. Кто следующий?

Рассказываем о последних событиях у чемпионов России и их возможных последствиях.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Сегодня телеграм-канал «Спартак-inside» распространил информацию об увольнении из красно-белого клуба специалиста по спортивному питанию Сары Фабрис и шеф-повара Вальтера Дри. Оба пришли к чемпионам России в феврале прошлого года, инициатором их приглашения стал главный тренер Массимо Каррера. И Фабрис, и Дри имеют опыт работы в «Удинезе».

Официальный сайт «Спартака» комментировал назначения специалистов так: «В задачи новых сотрудников входят помощь персоналу, и прежде всего нашим поварам, в составлении сбалансированного рациона питания игроков. Кроме того, они делятся секретами технологии приготовления отдельных блюд и ведут индивидуальную работу с футболистами в сотрудничестве с российским Институтом питания».

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ

Не исключено, что Фабрис и Дри поплатились за недосмотр за вратарем Александром Селиховым, у которого на одном из взвешиваний обнаружились 900 грамм лишнего по сравнению с боевым весом. Именно это стало одной из причин непопадания голкипера в основной состав на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком» (1:3). Отметим, что другая версия режима питания не касается — на сборах Селихов опоздал на несколько минут на тренировку/на завтрак.

Впрочем, на решение Карреры, а принимал его, судя по всему, именно главный тренер, повлиял комплекс факторов, среди которых было и мнение футболистов — в итоге клуб расстался с Фабрис и Дри.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Не исключено, что это не последняя отставка людей из числа окружения Карреры. Никуда не делось уже давно возникшее напряжение в отношениях Массимо с ассистентом Романом Пилипчуком. Сейчас, по нашим сведениям, в разгаре новый виток. Итальянец был бы не против расставания, но против такого сценария выступает клуб.

В декабре прошлого года закончился контракт со «Спартаком» у швейцарского аналитика Жан-Пьера Джерозы (он отвечал за сбор информации по соперникам красно-белых в Лиге чемпионов) и соглашение не продлено.

Вместе с тем, информация, получившая распространение в интернете, о том, что следующему укажут на дверь специалисту по физподготовке Джорджо д'Урбано, пока не получила подтверждения.

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