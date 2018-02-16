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16 февраля, источник: Sports.kz

«Казахский Месси» Сейдахмет появился в FIFA 18

Разработчики компании EA Sports добавили казахстанского нападающего Еркебулана Сейдахмета в составе «Уфы» в футбольном симуляторе FIFA 18, сообщает Sports.kz.

Общий скилл «казахского Месси» — 58.

Максимальные характеристики он имеет в следующих параметрах: баланс — 86, скорость рывков — 83, разгон — 81, ловкость — 78, дриблинг — 75, владение — 73. Также высоко оценена была слабая нога Сейдахмета — 4 из 5. Хуже, по мнению EA Sports, у Еркебулана обстоят дела с ударом головой — 34, точностью штрафных ударов — 36, ударом верхом — 45, прыжком — 51 и силой удара — 53.

Напомним, Еркебулан Сейдахмет подписал долгосрочный контракт с «Уфой». За российскую команду он уже провел четыре матча на учебно-тренировочном сборе на Кипре, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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