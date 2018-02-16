Все допинг-пробы футболистов с чемпионатов России 2012−2015 годов чисты

«Учитывая появившуюся в СМИ информацию о том, что причиной недопуска к международным соревнованиям ряда наших спортсменов является несвоевременное внесение данных их проб в систему ADAMS, комиссия РФС запросила в РУСАДА соответствующие сведения по российским футболистам. По данным РУСАДА, все пробы, взятые в 2012—2015 годах, внесены в систему и не содержат запрещенных субстанций. Об этом проинформированы соответствующие службы ФИФА».