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16 февраля, источник: Чемпионат.com

«Анжи» разгромил «Динамо СПб» в контрольном матче

«Анжи» в товарищеском матче на сборе в Турции одержал победу со счётом 3:0 над «Динамо СПб».

Источник: РИА "Новости"

Голами в составе махачкалинской команды отметились Хуан Лескано (2-я минута), Владимир Полуяхтов (53-я) и Магомед Эльмурзаев (91-я).

Контрольный матч

«Анжи» (Махачкала, Россия) — «Динамо СПб» (Санкт-Петербург, Россия) — 3:0 (1:0).

«Анжи» (стартовый состав): Лория, Полуяхтов, Чансельор, Самарджич, Данченко, Тетрашвили, Антон, Маркелов, Хубулов, Лескано, Поку.

«Динамо СПб» (стартовый состав): Генералов, Бабенков, Бычков, Ходжаниязов, Житников, Цвейба, Песегов, Власов, Соловьёв, Кириенко, Дворников.

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