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«Анжи» разгромил «Динамо СПб» в контрольном матче
«Анжи» в товарищеском матче на сборе в Турции одержал победу со счётом 3:0 над «Динамо СПб».
«Анжи» в товарищеском матче на сборе в Турции одержал победу со счётом 3:0 над «Динамо СПб».
Голами в составе махачкалинской команды отметились Хуан Лескано (2-я минута), Владимир Полуяхтов (53-я) и Магомед Эльмурзаев (91-я).
Контрольный матч
«Анжи» (Махачкала, Россия) — «Динамо СПб» (Санкт-Петербург, Россия) — 3:0 (1:0).
«Анжи» (стартовый состав): Лория, Полуяхтов, Чансельор, Самарджич, Данченко, Тетрашвили, Антон, Маркелов, Хубулов, Лескано, Поку.
«Динамо СПб» (стартовый состав): Генералов, Бабенков, Бычков, Ходжаниязов, Житников, Цвейба, Песегов, Власов, Соловьёв, Кириенко, Дворников.