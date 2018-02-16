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10:59 (мск), источник: ТАСС

Костин: Договоренности о выделении ВТБ 600 млн рублей в пользу «Динамо» нет

СОЧИ, 16 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московское «Динамо» и ВТБ не договаривались о выплате 600 миллионов рублей в пользу футбольного клуба, но банк не исключает возможности выделения суммы. Об этом ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Источник: ИТАР-ТАСС

В конце декабря 2016 года было объявлено, что ВТБ за символический один рубль продал контрольный пакет акций футбольного клуба Центральному совету общества «Динамо». По условиям соглашения, банк до декабря 2019 года будет выделять обществу финансовую помощь на общую сумму в 10,62 млрд рублей. Позднее председатель общества Владимир Стржалковский рассказал, что при передаче акций банк дал устное обещание выделить 600 млн рублей на погашение задолженностей перед футболистами команды.

«Никаких договоренностей на бумаге у нас не было, обязательств не давал, Стржалковский может что угодно хотеть, ему чем больше, тем лучше. Он, конечно, хороший управленец, и мы будем помогать ему. Эта сумма (600 млн) не исключается, но договоренностей по ней нет», — заявил Костин. «Все равно будем дружить — “Динамо” нам не чужие», — отметил он.

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