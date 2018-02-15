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15 февраля, источник: Спорт-Экспресс

«Уфа» подписала румынского защитника

«Уфа» на своем официальном сайте объявила о переходе защитника бухарестского «Динамо» Ионуца Неделчару.

Источник: Спорт-Экспресс

Отмечается, что впервые в своей истории клуб показал подписание контракта с новичком в прямом эфире Инстаграм.

Авторитетный портал Transfermarkt, оценивает 21-летнего игрока в 1,5 миллиона евро. Неделчару дебютировал на взрослом уровне в возрасте 17 лет и 22 дней. За бухаресткое «Динамо» он провел 111 матчей и забил шесть мячей во всех турнирах.

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