Оздоев и Набиуллин в «Зените». Как это будет

Источник: Спорт-Экспресс

Часть 1. ОЗДОЕВ

КУРС НА ОБОСТРЕНИЕ

Оздоев был и остается универсальным футболистом. В этом его преимущество над конкурентами, и именно поэтому хавбек до сих пор находится в расширенном составе сборной России при неброской игре. У Оздоева нет ярко выраженных качеств — у него неплохой пас, приемлемая точность, он хорошо видит поле, в меру вынослив и так далее. Ничего выдающегося в таланте Магомеда нет, но работоспособностью и многогранностью он покрывает все недостатки.

В этом сезоне Оздоев действует достаточно глубоко — «Рубин» часто использует треугольник в центре поля, в котором потенциальный игрок «Зенита» обычно проектирует атаки. Отсюда невысокая точность передач — всего 74,6 процента. Ни в одном из трех предыдущих сезонов Оздоева в «Рубине» этот показатель не опускался ниже 80.

Дело в том, что российский хавбек получил большую свободу при Курбане Бердыеве, стал чаще обострять и реже пасовать назад. Это заметно и по поверхностной статистике: целых три голевые передачи за 19 матчей этого чемпионата, хотя за два предыдущих года Оздоев в чемпионате сделал всего один результативный пас. Это видно и по другим критериям: например, в этом сезоне в «Рубине» только Цакташ сделал больше передач под удар (1,99 в среднем за игру), чем Оздоев (1,59).

ЕРОХИНУ НЕ НУЖНА ЗАМЕНА

В продвинутой статистике есть важный показатель — непрямое участие в острых атаках (xGBuildUp). В данном случае учитываются только те голевые ситуации, в которых футболист не бил сам и не исполнял передачу под удар. Тут у Оздоева высокий коэффициент — 2,29, и третье место в «Рубине» после М’Вила и Кудряшова.

В «Зените» Магомед с такими цифрами находился бы за пределами десятки, но это объяснимо — казанцы бьют по воротам куда реже петербуржцев. А лидер «Зенита» по xGBuildUp, не поверите, Ерохин — целых 6,67! Российского полузащитника часто критикуют, но этот коэффициент объясняет, за что его ценит Роберто Манчини.

В сравнении со всеми центральными полузащитниками «Зенита» Оздоев явно уступает по аккуратности передач, но на Неве он должен исправиться. Тренеру не нужен центральный хавбек-созидатель. Это доказывают примеры Нобоа и Кузяева: первый оказался за пределами обоймы и хочет уйти, а второго Манчини предпочитает видеть на фланге. И в «Зените» Оздоев будет больше заниматься черновой работой. Вопрос только в том, как часто ему позволят это делать.

ПАРТНЕР ПАРЕДЕСА ИЛИ ЗАПАСНОЙ

На сборах Манчини наигрывает две расстановки: 4−3−3 с центральным треугольником основанием вверх и 4−2−2−2 с акцентом на фланги. Вторая схема используется чаще. Если итальянец хочет играть в два опорных полузащитника, то приобретение Оздоева трудно объяснить — по техническому оснащению он слабее Паредеса и Краневиттера, так что будет играть, только если прижмет лимит. Выходит, хавбек «Рубина» должен заменить в заявке Нобоа — паспорт поможет Оздоеву выходить на поле чаще эквадорца.

Тем более, если Манчини остановится на конфигурации 4−3−3, где новичок «Зенита» может занять любую из трех позиций в середине поля. Правда, единственным опорным полузащитником Оздоева оставлять опасно — в этом сезоне он 11-й в «Рубине» по среднему числу перехватов за матч (1,1), да и никогда не был абсолютным разрушителем.

Оптимальная позиция для Оздоева — пара с Паредесом в схеме 4-(1−2)-3. Предположим, Манчини окончательно решит использовать Кузяева на краю обороны, а Нобоа уйдет. В этом случае при такой расстановке у «Зенита» останется четыре претендента на три места — Оздоев, Паредес, Краневиттер и Ерохин. Тогда основу Манчини будет выбирать, исходя из формы игроков. Но при других раскладах Оздоев будет запасным.

Часть 2. НАБИУЛЛИН

РАБОТА С БЕРДЫЕВЫМ

Время, когда Набиуллин считался одним из главных талантов в премьер-лиге и выдавал по пять голевых передач за сезон, осталось в 2015 году. Три года спустя Набиуллин — все еще молодой перспективный левый защитник с российским паспортом, в которого поверил Курбан Бердыев. У Бердыева он играл постоянно, выполняя функции левого крайнего защитника при схеме с тремя центральными. В последние годы Набиуллин не прогрессировал, и текущий сезон ему дается непросто, как и всему «Рубину», который ушел на зимний перерыв на 11-м месте в чемпионате. Однако, по словам Бердыева, под конец первой части сезона защитник стал более подкованным тактически и начал показывать требуемый футбол.

Важное преимущество Набиуллина — выносливость. Также он выполняет большой объем черновой работы — Эльмир 14-й по количеству единоборств в обороне в РФПЛ (131). Впрочем, это объясняется, скорее, не усердностью игрока, а оборонительным стилем «Рубина». А вот по качеству борьбы за мяч Набиуллин не попадает и в топ-30 чемпионата — всего 26,7% выигранных единоборств.

ЗАМЕНА ДЛЯ КРИШИТО?

В «Зените» Набиуллина ждет серьезная конкуренция на левом фланге, где помимо Юрия Жиркова (выходит на поле изредка, возраст солидный — 34 года) и Дениса Терентьева (играет нечасто, 25 лет), нужно будет соперничать с Доменико Кришито. Летом 31-летний итальянец может покинуть петербургский клуб, контракт с которым у него рассчитан до июня. И если Манчини собирается за пару месяцев вывести Набиуллина на уровень Кришито, то Эльмиру нужно будет очень сильно постараться.

Кришито — лучший левый защитник в РФПЛ, через него стоится игра «Зенита». Доменико — третий в лиге по количеству передач (1196) и в топе по ключевым пасам (13). Его умение выполнить пас любой сложности и на любое расстояние оказывает ключевое влияние на действия сине-бело-голубых. Для Манчини особенно важны два момента. Во-первых, длинные передачи на форвардов и крайних хавбеков, которые открываются в свободные зоны за спины защитникам. Во-вторых, навесы и прострелы в штрафную с флангов. Все это с успехом выполняет Кришито.

МАНЧИНИ ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ НАВЕСОВ

«Зенит» привык действовать первым номером, через Кришито команда Манчини выходит в атаку. В «Рубине» за эти функции отвечал Владимир Гранат — по количеству длинных передач он почти не отстает от Кришито. Набиуллину придется подстраиваться под такие высокие требования — умение сделать точный длинный пас для «Зенита» очень важно. Даже если его будет делать кто-то из опорников (Леандро Паредес или Матиас Краневиттер), Набиуллину некуда будет открываться на своей бровке. На левый фланг убежит левый полузащитник или один из форвардов, они будут ждать от Эльмира передачи, а не быстрого рывка, к чему он привык в «Рубине».

Так же и с навесами. По их количеству Набиуллин уступает Кришито почти в два раза. Итальянец выполнил 142 навеса за 20 туров — это лучший результат в РФПЛ. Конечно, Эльмир не отстает в точности навесов, но в их количестве, если он перейдет в «Зенит», ему нужно будет прибавлять.

Вовлеченность Набиуллина в игру «Рубина» не такая значительная, как у Кришито в «Зените». Достаточно посмотреть, сколько передач он отдавал назад и поперек в этом сезоне, и каков был вектор пасов у Кришито. У Эльмира с передачами не все так благополучно, как у итальянца. Точность пасов вперед у защитника «Рубина» — всего 55%, тогда как у Доменико — 71,45.

ВЫВОД