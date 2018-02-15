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15 февраля, источник: Р-Спорт

«Рубин» проиграл «Сарпсборгу» в товарищеском матче

Футболисты казанского «Рубина» потерпели поражение от норвежского «Сарпсборга» на учебно-тренировочном сборе в испанской Марбелье.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 1:0. У норвежской команды на 80-й минуте отличился Ронни Шварц.

На 18 февраля у казанского клуба запланирован контрольный матч с норвежской «Волеренгой». После 20 туров «Рубин» занимает 11-е место в премьер-лиге, имея в активе 23 очка.

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