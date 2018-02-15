Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
«Рубин» проиграл «Сарпсборгу» в товарищеском матче
Футболисты казанского «Рубина» потерпели поражение от норвежского «Сарпсборга» на
Футболисты казанского «Рубина» потерпели поражение от норвежского «Сарпсборга» на
Встреча завершилась со счетом 1:0. У норвежской команды на 80-й минуте отличился Ронни Шварц.
На 18 февраля у казанского клуба запланирован контрольный матч с норвежской «Волеренгой». После 20 туров «Рубин» занимает 11-е место в