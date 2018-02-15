Георгий Джикия: Когда вернусь? Врачи скажут после 22 марта
Защитник сборной России и «Спартака» ответил в
Защитник сборной России и «Спартака» ответил в
Напомним, что Джикия получил серьезную травму на сборах в Эмиратах. В матче с «Шанхаем» спартаковец повредил крестообразные связки, после чего был прооперирован в Италии. Не исключено, что он пропустит весь остаток клубного сезона и не примет участия в домашнем чемпионате мира. За сегодняшней игрой «Спартака» против «Атлетика» в 1/16 финала Лиги Европы Джикия будет наблюдать как болельщик.
О ХОДЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
В первые дни после операции меня никто не видел. Но я бы никогда и не показал свою слабость. Конечно, очень неприятно в такой момент оказаться вне игры. Но это этап, который надо пережить. Проверка на прочность. В любом случае, форсировать возвращение нельзя. Посмотрим, как организм будет реагировать. У всех это
О СБОРНОЙ
Если я успею вернуться, то приложу все усилия, чтобы помочь национальной команде. Сейчас делаю все возможное, чтобы сохранить шансы на восстановление. Но занимать чужое место не собираюсь. Стране нужны здоровые футболисты, которые будут готовы к чемпионату мира на сто процентов. Конкуренция в сборной высокая. Посмотрите, сколько человек вызывалось на сборы в прошлом году. Идет ротация, появляются новые имена. При этом себя я к молодежи не отношу. Мне уже 25 лет.
О ПОДДЕРЖКЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Насколько доброжелательна атмосфера в сборной России, где я сразу почувствовал поддержку, когда меня вызывали еще из «Амкара», настолько же хороший контакт у нас установился с болельщиками. Когда ты играешь перед 60 — 70 тысячами зрителей, которые скандируют твою фамилию, это очень помогает. Надеюсь, за нас будут так же здорово болеть и во время чемпионата мира. Команде это очень нужно.