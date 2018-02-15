Георгий Джикия: Когда вернусь? Врачи скажут после 22 марта

Источник: Советский спорт

Напомним, что Джикия получил серьезную травму на сборах в Эмиратах. В матче с «Шанхаем» спартаковец повредил крестообразные связки, после чего был прооперирован в Италии. Не исключено, что он пропустит весь остаток клубного сезона и не примет участия в домашнем чемпионате мира. За сегодняшней игрой «Спартака» против «Атлетика» в 1/16 финала Лиги Европы Джикия будет наблюдать как болельщик.

О ХОДЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

В первые дни после операции меня никто не видел. Но я бы никогда и не показал свою слабость. Конечно, очень неприятно в такой момент оказаться вне игры. Но это этап, который надо пережить. Проверка на прочность. В любом случае, форсировать возвращение нельзя. Посмотрим, как организм будет реагировать. У всех это по-разному происходит. С врачами о сроках возвращения пока не говорил. Их волнует только здоровье. А рецидива допускать нельзя — иначе последствия будут серьезные. Точный прогноз станет известен после 22 марта. На этот день запланированы вторые тесты.

О СБОРНОЙ

Если я успею вернуться, то приложу все усилия, чтобы помочь национальной команде. Сейчас делаю все возможное, чтобы сохранить шансы на восстановление. Но занимать чужое место не собираюсь. Стране нужны здоровые футболисты, которые будут готовы к чемпионату мира на сто процентов. Конкуренция в сборной высокая. Посмотрите, сколько человек вызывалось на сборы в прошлом году. Идет ротация, появляются новые имена. При этом себя я к молодежи не отношу. Мне уже 25 лет.

О ПОДДЕРЖКЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ