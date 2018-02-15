Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кашпировский судится с шоу Урганта из-за фото с котом
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
11-летний школьник умер на хоккейной тренировке
Путина попросили остановить снос телебашни в Екатеринбурге
Как в соцсетях поддерживают российских фигуристов после поражения
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Копенгаген1
Атлетико2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЕК0
Динамо К1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Селтик0
Зенит0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Наполи0
РБ Лейпциг0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лион2
Вильярреал0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Партизан0
Виктория Пл0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Стяуа1
Лацио0
Футбол. Еврокубки
15.02
Боруссия Д3
Аталанта2
Футбол. Еврокубки
15.02
Ницца2
Локомотив М3
Футбол. Еврокубки
15.02
Спартак М1
Атлетик3
Футбол. Еврокубки
15.02
Реал Сосьедад2
Зальцбург2
Футбол. Еврокубки
15.02
Лудогорец0
Милан3
Футбол. Еврокубки
15.02
Эстерсунд0
Арсенал3
Футбол. Еврокубки
15.02
Марсель3
Брага0
Футбол. Еврокубки
15.02
Астана1
Спортинг3
Все события
Пилот не допустит падения самолета носом в землю: лётчик об Ан148
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
«Если найду тебя, зарежу!»: медалистке ОИ-2018 угрожают расправой
Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде
Самая красивая керлингистка рассказала о свадьбе
Ведущих шоу «Орел и Решка» подозревают в служебном романе
Как защитить ребенка от рака
В глазу американки завелись глисты
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
8«Реал» обыграл «ПСЖ»
8Все золото Пхенчхана. 13 февраля
15 февраля, источник: Советский спорт

Георгий Джикия: Когда вернусь? Врачи скажут после 22 марта

Защитник сборной России и «Спартака» ответил в онлайн-режиме на вопросы пользователей «Одноклассников».

Источник: Советский спорт

Напомним, что Джикия получил серьезную травму на сборах в Эмиратах. В матче с «Шанхаем» спартаковец повредил крестообразные связки, после чего был прооперирован в Италии. Не исключено, что он пропустит весь остаток клубного сезона и не примет участия в домашнем чемпионате мира. За сегодняшней игрой «Спартака» против «Атлетика» в 1/16 финала Лиги Европы Джикия будет наблюдать как болельщик.

О ХОДЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

В первые дни после операции меня никто не видел. Но я бы никогда и не показал свою слабость. Конечно, очень неприятно в такой момент оказаться вне игры. Но это этап, который надо пережить. Проверка на прочность. В любом случае, форсировать возвращение нельзя. Посмотрим, как организм будет реагировать. У всех это по-разному происходит. С врачами о сроках возвращения пока не говорил. Их волнует только здоровье. А рецидива допускать нельзя — иначе последствия будут серьезные. Точный прогноз станет известен после 22 марта. На этот день запланированы вторые тесты.

О СБОРНОЙ

Если я успею вернуться, то приложу все усилия, чтобы помочь национальной команде. Сейчас делаю все возможное, чтобы сохранить шансы на восстановление. Но занимать чужое место не собираюсь. Стране нужны здоровые футболисты, которые будут готовы к чемпионату мира на сто процентов. Конкуренция в сборной высокая. Посмотрите, сколько человек вызывалось на сборы в прошлом году. Идет ротация, появляются новые имена. При этом себя я к молодежи не отношу. Мне уже 25 лет.

О ПОДДЕРЖКЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Насколько доброжелательна атмосфера в сборной России, где я сразу почувствовал поддержку, когда меня вызывали еще из «Амкара», настолько же хороший контакт у нас установился с болельщиками. Когда ты играешь перед 60 — 70 тысячами зрителей, которые скандируют твою фамилию, это очень помогает. Надеюсь, за нас будут так же здорово болеть и во время чемпионата мира. Команде это очень нужно.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 6 тысяч доз для 108 астматиков: самая смешная новость Олимпиады в картинках
Важный вопрос. Почему мышцы не растут у грузчиков и строителей?
Пхенчхан-2018. День восьмой: сырые фигуристы и месть Пихлера
Чиновник МОК, критиковавший Россию, с позором изгнан с Олимпиады
Ошибки Кутепова и Реброва принесли «Атлетику» победу в Москве
МОК запретил россиянам показывать медали ОИ-2018 в Доме спорта
Олимпийское золото в лыжах выиграла астматик. И это законно
«Селтик» — «Зенит». Заболотный дебютирует за петербуржцев в официальных играх
«Локомотив» одержал волевую победу над «Ниццей» в Лиге Европы
Спорт-Экспресс
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
Найдено неожиданное применение радиоактивным отходам из Чернобыля Материал, который является источником ионизирующего излучения, обрел новую жизнь...
Кино
Названа лучшая актриса из лучших актрис В рейтинг вошли пять актрис, награжденных премией «Оскар» за лучшую главную женскую роль
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Требуют жертв: самые неудобные платья звезд Платья, которые звезды надевают на красную дорожку, редко бывают удобными: то вырез слишком глубокий, то лиф ни на чем не держится
Дети
Романтичные фото «особенной» дочери Хакамады с бойфрендом растрогали соцсети Избраннник Марии показал трогательные снимки с любимой.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь