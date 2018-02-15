Как «наши» и «не наши» полюбили друг друга.
«Спартак» не заинтересован в Идрисе Самбу
«Спартак» хочет расстаться с полузащитником Идрисой Самбу. По информации sport24.ru, тренерский штаб
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
«Спартак» хочет расстаться с полузащитником Идрисой Самбу. По информации sport24.ru, тренерский штаб
В 2017 году Идрису перешел в «Спартак» из молодежного состава «Порту», подписав с московским клубом контракт сроком на 3,5 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 21 матч в первенстве ФНЛ, в которых забил 4 гола.