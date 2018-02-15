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11:53 (мск), источник: Onedivision.ru

«Спартак» не заинтересован в Идрисе Самбу

«Спартак» хочет расстаться с полузащитником Идрисой Самбу. По информации sport24.ru, тренерский штаб красно-белых считает, что футболист не имеет перспектив в команде.

В 2017 году Идрису перешел в «Спартак» из молодежного состава «Порту», подписав с московским клубом контракт сроком на 3,5 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 21 матч в первенстве ФНЛ, в которых забил 4 гола.

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