Как «наши» и «не наши» полюбили друг друга.
«Уфа» назвала соперников по третьему сбору в Испании
Стало известно, с кем «Уфа» проведёт контрольные встречи на заключительном
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Стало известно, с кем «Уфа» проведёт контрольные встречи на заключительном
18 февраля уфимская команда проведёт товарищескую игру с клубом «Вентспилс» (Латвия), 21 февраля — с испанским «Леванте», а 24 февраля — с командой «Ред Арровс» (Замбия).
Напомним, что тренировочный сбор подопечных Сергея Семака проходит в испанском городе Бенидорме с 14 по 25 февраля. После 20 туров «Уфа» занимает в турнирной таблице российской футбольной