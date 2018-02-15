«Сначала я был вратарем. Но не сказать, что хорошо получалось». Сейдахмет о первых шагах в футболе и сравнении со звездами

Официально о трансфере Сейдахмета «Уфа» объявила 12 февраля. Российский клуб подписал с 18-летним казахстанцем, которого за искусную работу с мячом прозвали «казахским Месси», долгосрочный контракт и рассматривает вариант, при котором он будет играть в официальных матчах с прозвищем на футболе.

И вот накануне Сейдахмет обзавелся техническим спонсором. Казахстанец подписал соглашение о партнерстве с представителем бренда Mizuno.

«В детстве я просто играл в футбол во дворе с ребятами, получалось неплохо, но хорошо футбол, конечно, не понимал. В итоге мне помог сосед: подсказал, что у нас в Таразе можно пойти заниматься в клуб «Монтажник». Так я оказался в команде, где тренировался в течение десяти лет.

Сначала я был вратарем. Да, но не могу сказать, что у меня хорошо получалось играть в воротах, скорее наоборот. Пришлось много тренироваться, чтобы доверили играть нападающим. Мне нравится играть на этой позиции.

Считаю себя командным игроком, не важно, отдам я голевой пас или забью. Решаю по ситуации. В нужный момент просто понимаю, как лучше сыграть. Если чувствую возможность отдать передачу, делаю это, а когда понимаю, что надо бить по воротам — наношу удар.

Слышал много разных сравнений. Даже сейчас партнеры по команде на этот счет шутят. В детстве, особенно когда играешь во дворе, все хотят быть на кого-то похожими, но сейчас я стал иначе к этому относиться. Стараюсь быть собой. Хотя, конечно, за игрой звезд слежу, у кого-то один интересный финт увидел, у кого-то нестандартное решение. Понимаю, что чтобы стать классным футболистом, надо очень много работать.

Уже познакомился с командой — в команде встретили тепло, мне все нравится. Успел принять участие в нескольких товарищеских матчах. Сергей Богданович уже объяснил некоторые тактические моменты, после каждого общения с ним понимаю, сколько еще всего мне предстоит узнать, это не пугает, мотивирует. С таким тренером очень приятно работать.

Не сказал бы, что ощущаю какую-то известность. Да, в Казахстане кто-то меня знает. В России, кажется, таких людей пока не очень много. Просто работаю, тренируюсь, чтобы оправдать надежды тех, кто в меня верит. Сейчас моя жизнь изменилась, я переехал в другую страну, попал в новую команду, подписал контракт с очень амбициозным клубом. Благодаря людям, которые мне помогают и верят, привыкать к новому проще. С нетерпением жду начала сезона, — поделился Сейдахмет, слова которого приводит Sportbg.ru.

Напомним, к «Уфе» Сейдахмет присоединился еще в середине января и провел с командой два сбора на Кипре. За это время он сыграл в четырех товарищеских матчах за «Уфу». В дебютной игре против кипрского «Алки» из Ларнаки (7:0) Сейдахмет открыл счет своим голам за уфимцев, а во встрече с чешским «Слованом» (2:3) отдал две голевые передачи. В двух матчах он отыграл все 90 минут.

В 2017 году Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе. В 15 матчах казахстанской премьер-лиги за «Тараз» он забил один гол и отдал одну результативную передачу. За сезон нападающий лишь четырежды выходил в стартовом составе и лишь в одной игре провел все 90 минут.