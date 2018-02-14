КДК РФС не стал наказывать Вернблума за инцидент в матче с «Локомотивом»

Матч 16-го тура чемпионата России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА прошел 5 ноября 2017 года в Москве и завершился со счетом 2:2. В концовке встречи после столкновения с Вернблумом на газон упал хавбек железнодорожников Игорь Денисов.

«В соответствии с регламентом дисциплинарного регламента РФС в удовлетворении заявления “Локомотива” принято решение отказать. Судья Карасев этот эпизод видел и расценил его игровым. Особая юрисдикция КДК действует только тогда, когда эпизод не замечен официальными лицами матча», — отметил Григорьянц.