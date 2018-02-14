Благотворительный фонд требует «Ростов» вернуть 330 миллионов рублей
Благотворительная организация «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» через суд требует у «Ростова» вернуть переданные ему ранее почти 330 миллионов рублей.
Благотворительная организация «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» через суд требует у «Ростова» вернуть переданные ему ранее почти 330 миллионов рублей.
Истец отмечает, что перечисление ростовчанам денег не является благотворительной деятельностью. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на представителя Арбитражного суда Ростовской области, который принял иск к производству.
Фонд еще 7 ноября 2017 года подал к «Ростову» два иска — на 86,6 миллиона и на 166,7 миллиона рублей. Согласно информации из картотеки арбитражных дел, фонд требовал взыскать с клуба задолженности по кредитным договорам в сумме более 147 миллионов рублей, свыше 75 миллионов неустойки, еще почти 31 миллион — проценты по кредитам. Арбитражный суд Ростовской области тогда оставил без движения эти два иска
— Истец ссылается на то, что перечисление денежных средств профессиональному футбольному клубу «Ростов» в соответствии с законом о благотворительной деятельности и благотворительных организациях благотворительной деятельностью не является, данные денежные средства перечислены без установленных законом оснований, — отметила представитель суда.
В материалах дела указано, что фонд перечислил клубу деньги по одному разу в декабре 2014 года и июле 2015 года, а также дважды в мае 2015 года. Всего истец просит взыскать с клуба около 328,5 миллиона рублей, в том числе почти 259 миллионов рублей неосновательного обогащения и около 69 миллионов рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Как пояснил агентству ранее представитель суда, фонд просит признать недействительной сделку по передаче футбольному клубу около 259 миллионов рублей.