Кришито: Чтобы догнать «Локомотив», нужно выиграть все оставшиеся матчи в РФПЛ

«Сложно говорить о причинах разных результатов в чемпионате России и еврокубках. Мне кажется, нам просто не хватало удачи в премьер-лиге. В нескольких матчах внутреннего чемпионата мы никак не могли забить, а в Лиге Европы, наоборот, стабильно играли результативно. Зимой мы забивали достаточно много голов в товарищеских матчах. Надеюсь, такой результативности хватит и на еврокубок, и на премьер-лигу. Да, отставание в 8 очков от “Локомотива” — это серьезно. Чтобы отыграть такую фору, нужно выиграть все 10 матчей», — сказал Кришито РИА Новости.