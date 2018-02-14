Кришито: Чтобы догнать «Локомотив», нужно выиграть все оставшиеся матчи в РФПЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Капитан «Зенита» Доменико Кришито считает, что для того, чтобы догнать московский «Локомотив» в российской
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Капитан «Зенита» Доменико Кришито считает, что для того, чтобы догнать московский «Локомотив» в российской
«Зенит» возобновит чемпионат России 3 марта матчем с «Амкаром» в
«Сложно говорить о причинах разных результатов в чемпионате России и еврокубках. Мне кажется, нам просто не хватало удачи в