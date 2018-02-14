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10:17 (мск), источник: Р-Спорт

Кришито: Чтобы догнать «Локомотив», нужно выиграть все оставшиеся матчи в РФПЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Капитан «Зенита» Доменико Кришито считает, что для того, чтобы догнать московский «Локомотив» в российской премьер-лиге, петербуржцам необходимо выиграть все десять оставшихся матчей чемпионата.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» возобновит чемпионат России 3 марта матчем с «Амкаром» в Санкт-Петербурге. Клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.

«Сложно говорить о причинах разных результатов в чемпионате России и еврокубках. Мне кажется, нам просто не хватало удачи в премьер-лиге. В нескольких матчах внутреннего чемпионата мы никак не могли забить, а в Лиге Европы, наоборот, стабильно играли результативно. Зимой мы забивали достаточно много голов в товарищеских матчах. Надеюсь, такой результативности хватит и на еврокубок, и на премьер-лигу. Да, отставание в 8 очков от “Локомотива” — это серьезно. Чтобы отыграть такую фору, нужно выиграть все 10 матчей», — сказал Кришито РИА Новости.

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