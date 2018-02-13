Быстрый, но непрогрессирующий. Зачем Манчини Набиуллин?
«Зенит» практически договорился о переходе защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина. «СЭ» рассказывает, как 22-летний игрок может вписаться в игровую модель Роберто Манчини.
«Зенит» практически договорился о переходе защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина. «СЭ» рассказывает, как 22-летний игрок может вписаться в игровую модель Роберто Манчини.
РАБОТА С БЕРДЫЕВЫМ
Время, когда Набиуллин считался одним из главных талантов в
Важное преимущество Набиуллина — выносливость. Также он выполняет большой объем черновой работы — Эльмир 14-й по количеству единоборств в обороне в РФПЛ (131). Впрочем, это объясняется, скорее, не усердностью игрока, а оборонительным стилем «Рубина». А вот по качеству борьбы за мяч Набиуллин не попадает и в топ-30 чемпионата — всего 26,7% выигранных единоборств.
ЗАМЕНА ДЛЯ КРИШИТО?
Если трансфер произойдет, то в «Зените» Набиуллина ждет серьезная конкуренция на левом фланге, где помимо Юрия Жиркова (выходит на поле изредка, возраст солидный — 34 года) и Дениса Терентьева (играет нечасто, 25 лет), нужно будет соперничать с Доменико Кришито. Летом 31-летний итальянец может покинуть петербургский клуб, контракт с которым у него рассчитан до июня. И если Манчини собирается за пару месяцев вывести Набиуллина на уровень Кришито, то Эльмиру нужно будет очень сильно постараться.
Кришито — лучший левый защитник в РФПЛ, через него стоится игра «Зенита». Доменико — третий в лиге по количеству передач (1196) и в топе по ключевым пасам (13). Его умение выполнить пас любой сложности и на любое расстояние оказывает ключевое влияние на действия
МАНЧИНИ ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ НАВЕСОВ
«Зенит» привык действовать первым номером, через Кришито команда Манчини выходит в атаку. В «Рубине» за эти функции отвечал Владимир Гранат — по количеству длинных передач он почти не отстает от Кришито. Набиуллину придется подстраиваться под такие высокие требования — умение сделать точный длинный пас для «Зенита» очень важно. Даже если его будет делать
Так же и с навесами. По их количеству Набиуллин уступает Кришито почти в два раза. Итальянец выполнил 142 навеса за 20 туров — это лучший результат в РФПЛ. Конечно, Эльмир не отстает в точности навесов, но в их количестве, если он перейдет в «Зенит», ему нужно будет прибавлять.
Вовлеченность Набиуллина в игру «Рубина» не такая значительная, как у Кришито в «Зените». Достаточно посмотреть, сколько передач он отдавал назад и поперек в этом сезоне, и каков был вектор пасов у Кришито. У Эльмира с передачами не все так благополучно, как у итальянца. Точность пасов вперед у защитника «Рубина» — всего 55%, тогда как у Доменико — 71,45.
ВЫВОД
Все данные Набиуллина за этот сезон могут оказаться ложными, если поверить в теорию Бердыева о прогрессе Эльмира в конце первой части сезона. После перехода в «Зенит» ему придется резко перестроиться под совершенно новый футбол. Если он будет мало ошибаться при выросших в разы объемах работы, то еще можно поверить, что через