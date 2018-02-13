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23:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Быстрый, но непрогрессирующий. Зачем Манчини Набиуллин?

«Зенит» практически договорился о переходе защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина. «СЭ» рассказывает, как 22-летний игрок может вписаться в игровую модель Роберто Манчини.

Источник: Спорт-Экспресс

РАБОТА С БЕРДЫЕВЫМ

Время, когда Набиуллин считался одним из главных талантов в премьер-лиге и выдавал по пять голевых передач за сезон, осталось в 2015 году. Сейчас, три года спустя, Набиуллин — все еще молодой перспективный левый защитник с российским паспортом, в которого верит Курбан Бердыев. У Бердыева он играл постоянно, выполняя функции левого крайнего защитника при схеме с тремя центральными. В последние годы Набиуллин не прогрессировал, и текущий сезон ему дается непросто, как и всему «Рубину», который ушел на зимний перерыв на 11-м месте в чемпионате. Однако, по словам Бердыева, под конец первой части сезона защитник стал более подкованным тактически и начал показывать требуемый футбол.

Важное преимущество Набиуллина — выносливость. Также он выполняет большой объем черновой работы — Эльмир 14-й по количеству единоборств в обороне в РФПЛ (131). Впрочем, это объясняется, скорее, не усердностью игрока, а оборонительным стилем «Рубина». А вот по качеству борьбы за мяч Набиуллин не попадает и в топ-30 чемпионата — всего 26,7% выигранных единоборств.

ЗАМЕНА ДЛЯ КРИШИТО?

Если трансфер произойдет, то в «Зените» Набиуллина ждет серьезная конкуренция на левом фланге, где помимо Юрия Жиркова (выходит на поле изредка, возраст солидный — 34 года) и Дениса Терентьева (играет нечасто, 25 лет), нужно будет соперничать с Доменико Кришито. Летом 31-летний итальянец может покинуть петербургский клуб, контракт с которым у него рассчитан до июня. И если Манчини собирается за пару месяцев вывести Набиуллина на уровень Кришито, то Эльмиру нужно будет очень сильно постараться.

Кришито — лучший левый защитник в РФПЛ, через него стоится игра «Зенита». Доменико — третий в лиге по количеству передач (1196) и в топе по ключевым пасам (13). Его умение выполнить пас любой сложности и на любое расстояние оказывает ключевое влияние на действия сине-бело-голубых. Для Манчини особенно важны два момента. Во-первых, длинные передачи на форвардов и крайних хавбеков, которые открываются в свободные зоны за спины защитникам. Во-вторых, навесы и прострелы в штрафную с флангов. Все это с успехом выполняет Кришито.

МАНЧИНИ ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ НАВЕСОВ

«Зенит» привык действовать первым номером, через Кришито команда Манчини выходит в атаку. В «Рубине» за эти функции отвечал Владимир Гранат — по количеству длинных передач он почти не отстает от Кришито. Набиуллину придется подстраиваться под такие высокие требования — умение сделать точный длинный пас для «Зенита» очень важно. Даже если его будет делать кто-то из опорников (Леандро Паредес или Матиас Краневиттер), Набиуллину некуда будет открываться на своей бровке. На левый фланг убежит левый полузащитник или один из форвардов, они будут ждать от Эльмира передачи, а не быстрого рывка, к чему он привык в «Рубине».

Так же и с навесами. По их количеству Набиуллин уступает Кришито почти в два раза. Итальянец выполнил 142 навеса за 20 туров — это лучший результат в РФПЛ. Конечно, Эльмир не отстает в точности навесов, но в их количестве, если он перейдет в «Зенит», ему нужно будет прибавлять.

Вовлеченность Набиуллина в игру «Рубина» не такая значительная, как у Кришито в «Зените». Достаточно посмотреть, сколько передач он отдавал назад и поперек в этом сезоне, и каков был вектор пасов у Кришито. У Эльмира с передачами не все так благополучно, как у итальянца. Точность пасов вперед у защитника «Рубина» — всего 55%, тогда как у Доменико — 71,45.

ВЫВОД

Все данные Набиуллина за этот сезон могут оказаться ложными, если поверить в теорию Бердыева о прогрессе Эльмира в конце первой части сезона. После перехода в «Зенит» ему придется резко перестроиться под совершенно новый футбол. Если он будет мало ошибаться при выросших в разы объемах работы, то еще можно поверить, что через какое-то время Набиуллин заменит Кришито. Но чистой заменой итальянцу его никак назвать нельзя. Конечно, Манчини сможет использовать его скорость и неплохой дриблинг. Правда, пока непонятно, как.

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