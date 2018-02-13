Первая голевая. Дзюба в «Арсенале» уже почти свой

Источник: Спорт-Экспресс

Первый матч

«Арсенал» — «Торпедо-БелАЗ» (Белоруссия) — 1:0 (1:0)

Гол: Расич, 16 — с пенальти.

Нереализованный пенальти: Максимов, 27 (вратарь).

«Арсенал»: Обухов, Хагуш, Денисов, Новосельцев, Сунзу (Буранов, 68), Александров, Берхамов, Максимов, Аджоев, Шевченко, Расич.

Предупреждения: Денисов, 27.

Судья: Виюнас Василаускас (Литва).

Второй матч

«Арсенал» — «Торпедо-БелАЗ» (Белоруссия) — 2:3

Голы «Арсенала»: Кангва, 54 (1:2); 80 (2:3)

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Альварес, Беляев, Комбаров, Чаушич, Горбатенко, Ткачев (Ивакин, 83), Кангва, Дзюба, Джорджевич.

Предупреждения: Григалава, 33. Ткачев, 60.

Судья: Донатос Румас (Латвия).

ДРУЗЬЯ ИЗ ПИТЕРА

Два контрольных матча с «Торпедо » шли друг за другом. Божович разделил команду на два состава и дал почти всем игрокам шанс провести на поле 90 минут. Главный тренер сильно перемешал два состава, чтобы никто не понял, где он наигрывает основу, а где запас. Даже пришедшие посмотреть на своих бывших одноклубников игроки «Зенита» Егор Бабурин и Александр Кокорин долго высматривали на поле Дзюбу, но нашли только Новосельцева.

Новосельцев сыграл в первом матче, в котором «Арсенал» добился победы, реализовав один пенальти из двух. Божович поставил Новосельцева в центр обороны рядом с Денисовым и Стоппилой Сунзу. Пятая команда чемпионата Белоруссии, выставившая в этой игре полурезервный состав с игроками на просмотре, редко угрожала воротам туляков. Соответственно и работы у Новосельцева и Ко практически не было. Можно было спокойно перекатывать мяч поперек поля и налаживать взаимодействие — Новосельцев с этим справился. «Арсенал» в итоге победил со счетом 1:0.

С КАНГВА ПОКА НЕ ОЧЕНЬ

На второй матч Божович выпустил более атакующий состав: Максим Беляев, разгоняющий атаки, креативные Горан Чаушич и Эванс Кангва, а также два главных форварда — Лука Джорджевич и Дзюба.

Туляки агрессивно играли первым номером, линия обороны находилась очень высоко за центральным кругом, а от футболистов требовалось активно включаться в прессинг после потери мяча. Так что зенитовская связка форвардов постоянно носилась от одного защитника «Торпедо» к другому.

Было заметно, что Дзюба стал гораздо лучше чувствовать своих партнеров. Вместе с Джорджевичем они грамотно договаривались о том, кто в какую зону должен ускоряться. При первой возможности серб пытался найти Дзюбу пасом, особенно если шла контратака. Так, на 10-й минуте Артем оказался на ударной позиции перед воротами «Торпедо», но боковой судья зафиксировал офсайд.

Божович уже по ходу сборов отмечал, что у Дзюбы нет никаких проблем с адаптацией в коллективе. Теперь видно, что речь шла не только о шутках в раздевалке, но и о действиях на поле. Артем вышел всего в третьем матче за «Арсенал», но уже неплохо взаимодействовал с Джорджевичем и Чаушичем. Единственной проблемой было недопонимание с самым резким и креативным игроком «Арсенала» Кангва. Открываться под его прострелы и передачи Дзюба пока не научился.

ПЕРЕСТРЕЛКА ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

«Арсенал» пропустил в конце первого тайма и в начале второго. На 53-й минуте туляки отыгрались. После навеса в штрафную мяч долго скакал от одного игрока к другому, пока не прилетел к Кангва, который ударом через себя поразил дальний угол.

Во втором тайме игроки «Торпедо» стали действовать грубо, в том числе в своей штрафной, но судья не собирался назначать пенальти в их ворота. Один раз подкатом сзади чуть не травмировали Дзюбу, но форвард даже не попросил помощи у врачей.

На 70-й минуте Дзюба вместе с Джорджевичем не успел накрыть защитника «Торпедо», с длинной передачи которого началась третья голевая атака белорусов. На 80-й минуте зенитовская связка исправилась. Джорджевич и Дзюба выбежали к воротам «Торпедо», Лука скинул мяч в штрафную на Артема, который решил не бить в касание, а отдал его Кангва на пустые ворота.

В целом, Дзюба уже выглядит своим в тульской команде — смещается на фланги, борется за мяч, прессингует и пасуется. Осталось только чаще отрываться под удары и чаще бить, это Артем будет отрабатывать на третьем сборе.