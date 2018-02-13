«Папа погиб в аварии. Дома у меня остались мама, две сестры и брат». Большое интервью Еркебулана Сейдахмета

Казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет после подписания контракта с «Уфой» дал большое интервью агентству «Башинформ».

В нем 18-летний форвард рассказал о своем пути в футбол, трансфере в российский клуб и трагедии, после которой стал главным добытчиком в семье.

— Расскажи, как поступило предложение от «Уфы»?

— Мне позвонил агент и сказал, что мною интересует клуб российской премьер-лиги «Уфа». Спросил мое мнение. Сказал, что в клубе работает лучший в России менеджер Шамиль Газизов и молодой тренерский штаб во главе со знаменитым Сергеем Семаком. Я сразу согласился, ведь это может быть самый главный шанс в жизни молодого футболиста стать большим игроком.

Про «Уфу» знает любой человек, кто хоть немного связан с футболом. Отсюда Александр Зинченко уехал в «Манчестер Сити». Мне хочется так же. Поэтому, ни одной минуты не думал, от каких предложений не отказываются.

— Как приняла команда? Уже подружился с кем-нибудь?

— Приняли очень хорошо, я даже не ожидал, что будет так легко в общении. Многие подходили и предлагали помощь в решении самых простых вопросов. С первых дней на сборах я понял, что это хороший клуб. Особенно доволен, что тренерский штаб сразу стал доверять мне.

Из ребят меня особенно поддерживают Сафа и Аза (Николай Сафрониди и Азамат Засеев), Саша Беленов много футбольных историй рассказывал. Вместе в комнате я жил на сборах с вратарем дубля Глебом Ефимовым, он всегда старался держать меня в курсе всего, много говорил про ваш город, какой он красивый и современный.

— Расскажи о первом голе, который забил уже в форме «Уфы».

— Это был контрольный матч в рамках сборов. Забил в ворота кипрской команды «Алки». На мой взгляд, слабоватый соперник. Мы их даже на свою половину поля редко выпускали. Я забил гол после прострела Сафрониди. Пас был очень хороший, мне оставалось только опередить защитника и не промахнуться. Для собственной уверенности это был очень важный гол в дебютной игре. Но это заслуга всей команды и тренеров.

Я слышал, что бывают случаи в футболе, когда игрокам на просмотре даже мяч не дают. Здесь все наоборот, все подсказывали, я чувствовал себя очень комфортно. Если все друг другу доверяют, то играешь и думаешь только о футболе. Волновался, конечно, но начали играть и волнение ушло.

— Что слышал и знал о ФК «Уфа» раньше?

— Я уже говорил, что об «Уфе» знают все, благодаря трансферу Саши Зинченко. Я читал, что это какая-то сказка — пацан играл в любительской команде, потом попал в «Уфу» и вдруг уехал оттуда в лучший клуб мира. Я включил YouTube и наткнулся на «Дневник сборов ФК «Уфа» и понял, что это не сказка, он тренировался со всеми, кто сейчас в команде. Атмосфера на тренировках у команды клевая, веселая. Заочно уже узнал многих ребят. Мне понравилось, я понял, что это мое место.

— Насколько я знаю, ты уже успел немного освоиться на стадионе «Нефтяник». Как тебе инфраструктура, искусственное поле не смущает?

— Да, стадион в Уфе очень хороший. Побывал в домашней раздевалке. Все сделано для футболистов. Искусственное поле не смущает. В Казахстане и на Мемориале Гранаткина я уже выступал на синтетике. Думаю, привыкну.

— Номер уже выбрал для уфимской формы?

— Нет, пока не определился. Мне, в принципе, не важно. Любой подойдет. Главное выходить и играть на победу.

— Сергей Семак уже отметил твои сильные и слабые стороны?

— О, да… Он мне подсказывает, объясняет, учит. Я получаю большой опыт от совместной работы с таким специалистом.

— Как относишься к тому, что тебя прозвали «казахским Месси»?

— (Смеется). Да, есть такое. Но Месси — это Месси. Мне надо еще много работать, трудиться, пахать!

— Расскажи, как тебя провожали в «Таразе» .

— В Казахстане меня провожали родственники, друзья, сестры, братья мои (футболисты — прим). Все желали удачи. Очень по ним скучаю.

Дома у меня остались мама, 21-летняя сестра, 14-летняя сестренка, которая кстати занимается танцами и успела уже выиграть Гран-при какого-то конкурса в Париже. Еще есть девятилетний братишка — он в школе учится.

— Ты сейчас главный добытчик в семье?

— Получается, что так. Папы не стало четыре года назад. Он погиб в автокатастрофе. Кстати, раньше мама работала в детском саду, но теперь она домохозяйка, присматривает за сестренкой и братишкой.

— Как ты пришел в футбол?

— Когда мне было лет семь, мы вместе с местными пацанами гоняли мяч во дворе. Сосед заметил мою скорость и отвел меня на футбольную секцию. С тех пор я не расстаюсь с этим видом спорта.

— Твой кумир в мире футбола?

— На первом месте в Европе у меня немецкий футболист Марко Ройс, который сейчас играет в «Боруссии». А в Казахстане — мой брат, игрок «Кайрата» Бауржан Исламхан.

— Как думаешь, болельщики из Казахстана приедут тебя поддержать 4 марта в домашнем матче «Уфы» против московского «Динамо»?