«Сейдахмет талантлив, но слишком уж много авансов выдают ему СМИ»: подробности перехода «казахского Месси» в «Уфу»

«Уже почти полтора месяца вся российская футбольная общественность следит за перипетиями захватывающего сериала «Приключения «казахского Месси» Еркебулана Сейдахмета». Парень из Тараза, безусловно, талантлив, но слишком уж много авансов выдают ему СМИ, особенно казахские. И вот, наконец, случился-таки большой шаг в жизни Сейдахмета — он подписал контракт с ФК «Уфа».

«Сейдахмет мог проехать мимо»

Еркебулан Кайратович Сейдахмет родился 4 февраля 2000 года в Таразе (в советское время — Джамбул). Он воспитанник таразского «Монтажника», любительского клуба, который содержит меценат Георгий Хутиди. Команда выступала в первенстве Жамбылской области.

На зимнем турнире в феврале 2016 года в Таразе юного футболиста «Монтажника» заметил тренер казахстанской молодежки Александр Кузнецов. Счастливый поезд Сейдахмета мог проехать мимо, ведь Кузнецов, уже было отчаявшийся увидеть что-то стоящее, вдруг стал свидетелем чудо-гола с дальней дистанции в исполнении щупленького пацана. Наведя справки, он все же решил рискнуть и вызвал Еркебулана в сборную на учебно-тренировочный сбор в Таджикистане.

Здесь Еркебулан еще не особо раскрылся, но Кузнецов продолжал верить в парня. Блеснуть Сейдахмету удалось на Кубке президента в Шымкенте. Там он показал очень яркую игру и получил приз лучшего нападающего турнира. Потом были еще турниры, и вот уже эстафету гида Еркебулана по футбольной лестнице у Кузнецова принял нынешний помощник Сергея Семака в «Уфе», а тогда тренер юношеской команды питерского «Зенита» Александр Низелик.

В компании с Мостовым, Сычевым и Дзюбой

После традиционного юношеского Мемориала Валентина Гранаткина в 2017 году, который проходил в Питере, Сейдахмет стал еще более востребован. Кстати, там же ранее «Уфой» был «обнаружен» Иван Обляков, ныне сверкающий (впрочем, пока не в полной мере) в столице Башкирии. Напомним, Мемориал Гранаткина открыл в свое время такие имена, как Оливер Бирхофф, Марсель Десайи, Игорь Колыванов, Александр Мостовой, Олег Саленко, Дмитрий Сычев, Артем Дзюба…

Через год Сейдахмета пригласили в юношескую команду (до 19 лет) питерского «Зенита». В составе питерской молодежки он добавил себе бонусов на престижном турнире в Италии, где за полчаса оформил покер в ворота американского «Атлетик Юнион». Но по правилам ФИФА казахского вундеркинда нельзя было подписывать во взрослую команду другой страны до достижения им 18 лет. Поэтому игровую практику Еркебулану пришлось проходить в «Таразе».

Дебютировал Сейдахмет, не смейтесь, 1 апреля в матче с «Тоболом» в Костанае, где сразу же получил «горчичник» — за симуляцию падения в штрафной. Его команда проиграла — 0:1. За сезон Еркебулан провел в главной лиге Казахстана 15 матчей и забил один гол павлодарскому «Иртышу» в ворота вратаря сборной Казахстана Давида Лория.

Первые шаги «уфимского Лео»

В январе 2018 года Еркебулан Сейдахмет был приглашен на первый учебно-тренировочный сбор ФК «Уфа’на Кипре. «Казахскому Месси» тут же придумали имя Лео и с удовольствием приняли в свою «стаю». Юный «лев» тоже сразу почувствовал доверие партнеров и в одной из двухсторонок забил решающий гол, ловко приняв мяч, изящно подработав его и в касание отправив в противоход вратарю в левый угол.

На этом же сборе Сейдахмет открыл счет голам за «Уфу» и в контрольных матчах, 22 января, забил один из кучи голов местному клубу «Алки» — 7:0. Не ахти какое достижение, но настроение оно не испортило. На втором сборе, там же на Кипре, 3 февраля, накануне своего совершеннолетия, юное дарование дважды ассистировало африканским легионерам «Уфы» — Слаю и Фатаи — в битве с чешским «Слованом» (Либерец), которую клуб из Уфы проиграл — 2:3.

Оценивать игру футболиста лишь по контрольным встречам не слишком разумно. Акцентировать на этом особое внимание, по крайней мере, точно не стоит. Так же считает и ветеран башкирского футбола, главный тренер уфимского МФК «БГАУ СШ-31» Юрий Подбельский:

— Пожелаю удачи Сейдахмету в «Уфе» и хорошей игры. Посмотрим его в деле в календарных играх. Все-таки контрольные матчи — это не совсем то. Семаку виднее как его использовать. Тренерский штаб его видит практически каждый день и знает, на что он способен, — поделился своим мнением Подбельский.

«Фильмы для взрослых» и адаптация к российским реалиям

В день 18-летия Сергей Семак пожал «Лео» руку и разрешил «смотреть фильмы для взрослых».

И тут начались наивные «фильмы для детей» или сказки для любителей слухов. На следующий день, не выдержав отсутствия информации о «месси-соглашения» с «Уфой», казахский паблик kzfootball.kz запустил «утку»: мол, уфимский клуб столкнулся с трудностями в переговорах с агентами Еркебулана. Масла в огонь добавила фотография в Instagram от самого Сейдахмета (наверное, посоветовали взрослые «режиссеры» шуточного триллера) — вид из иллюминатора самолета со странной надписью «Будем двигаться дальше». А еще некоторое время спустя там же было опубликовано видео, где дворовые собаки якобы в Таразе намекают, что хозяин вернулся на родину.

И только 6 февраля сомнения развеяли пресс-служба «горожан» и их генеральный директор Шамиль Газизов, сообщившие: «Сейдахмет никуда не улетел, а находится с командой на Кипре, верьте только официальным источникам». Покинувшие было официальную группу «Уфы» ВКонтакте казахские поклонники Лео возвратились назад. Вчера клуб окончательно закрепил отношения с Сейдахметом долгосрочным соглашением, но едва ли понизил уровень шума вокруг игрока.