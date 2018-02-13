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01:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тейшейра — в «Спартак» к Адриану и Фернанду?

Самые громкие трансферные слухи и новости — в традиционном обзоре «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

АЛЕКСА ТЕЙШЕЙРУ ОТПРАВЛЯЮТ К БЫВШИМ ОДНОКЛУБНИКАМ

В первый рабочий день недели «Спартак» объявил о переходе в «Рубин» Ивелина Попова, причем болгарин уже во вторник присоединится к казанцам.

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Вместе с тем красно-белым предложены услуги 28-летнего бразильца Алекса Тейшейры. Вице-чемпион молодежного первенства мира-2009 сделал себе имя в донецком «Шахтере», с которым пять раз становился чемпионом Украины и ярко играл в Лиге чемпионов, после чего «горняки» продали его в китайский «Цзянсу Сунин» за 50 миллионов евро. Высокая цена южноамериканца, который играл в Донецке вместе с нынешними спартаковцами Фернанду и Луизом Адриану, лишь один из факторов не в пользу возможной сделки.

Дело в том, что чемпионы России практически сохранили состав, а в будущем трансфер Алекса Тейшейры может создать красно-белым проблемы в связи с ожидаемым ужесточением лимита на легионеров. И все же отметим, что в Китае за два сезона бразилец провел во всех турнирах 62 матча и забил 24 мяча.

НОБОА ПРЕДЛОЖИЛ ДОЖДАТЬСЯ ЧЕТВЕРГА

Кристиан Нобоа, который после ожидающегося перехода в «Зенит» из «Рубина» Магомеда Оздоева может вернуться в практически родную для себя Казань, пока воздерживается от комментариев о своем будущем. Между тем появилась информация, что эквадорского полузащитника отдадут в аренду. На тех же условиях 32-летнего полузащитника ранее хотел получить и чемпион Эквадора «Эмелек».

— Ничего не могу комментировать. Лучше позвоните в четверг. Общался ли я с Бердыевым? Не могу ничего комментировать, — сказал Нобоа в коротком интервью «СЭ».

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ТОРБИНСКИЙ В «БАЛТИКЕ», ПОГРЕБНЯК ПОКА БЕЗ КОНТРАКТА

Остававшийся без команды с окончания прошлого сезона Дмитрий Торбинский сделал все, чтобы вернуться на поле. Ради этого 33-летний полузащитник в январе подписал скромный контракт с кипрским «Пафосом», успел провести за него три матча, и теперь снова будет выступать в России. В понедельник бронзовый призер Евро-2008 стал игроком претендующей на выход в премьмер-лигу калининградской «Балтики».

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В то же время еще один бывший футболист сборной России Павел Погребняк пока не оформил отношения с «Тосно».

— Пока никакой информации вам дать не могу, — заявил «СЭ» главный тренер команды из Ленинградской области Дмитрий Парфенов. — Когда прояснится? Может, через час, может, завтра. Сейчас зачем комментировать? Сами потом узнаете.

РЕШАЮЩИЕ ДНИ ДЛЯ ОЛАНАРЕ

Нападающий Аарон Оланаре уже успел дебютировать в «Амкаре» и открыл счет голам в первом же товарищеском матче, однако вопрос с его будущим остается открытым. У нигерийца есть еще несколько дней, чтобы убедить тренерский штаб уральцев в необходимости арендовать его у ЦСКА до конца текущего сезона.

— Делать какие-то вывод по Оланаре преждевременно, — сказал главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев в интервью «СЭ». — В «Амкаре» он останется до 15 февраля, а после примем решение. Пока решения нет.

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«ДИНАМО» БЕЗ ТЬЯМА, КАЗАХСТАНСКИЙ МЕССИ В «УФЕ»

«Динамо» продолжает расчищать состав, объявив о расторжение контракта с полузащитником Хали Тьямом. Процесс расставания с ним осложняло арендное соглашение, и когда сенегальцем заинтересовался другой клуб, владеющий правами на футболиста МТК заблокировал сделку. Выходом из тупиковой ситуации стало возвращение Тьяма в венгерскую команду, имеющую право заявить футболиста после закрытия трансферного окна.

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Из других официально завершенных сделок отметим переход в «Уфу» из «Тараза» Еркебулана Сейдахмета, заслужившего на родине прозвище «казахстанский Месси». «Анжи» снова арендовал у «Шахтера» нападающего Филиппа Будковского, который первую половину сезона провел в бельгийском «Кортрийке». А «Краснодар» объявил о расторжении контракта с так и не сыгравшим за основной состав «быков» защитником Александром Жировым.

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