Тейшейра — в «Спартак» к Адриану и Фернанду?
Самые громкие трансферные слухи и новости — в традиционном обзоре «СЭ».
Самые громкие трансферные слухи и новости — в традиционном обзоре «СЭ».
АЛЕКСА ТЕЙШЕЙРУ ОТПРАВЛЯЮТ К БЫВШИМ ОДНОКЛУБНИКАМ
В первый рабочий день недели «Спартак» объявил о переходе в «Рубин» Ивелина Попова, причем болгарин уже во вторник присоединится к казанцам.
Вместе с тем
Дело в том, что чемпионы России практически сохранили состав, а в будущем трансфер Алекса Тейшейры может создать
НОБОА ПРЕДЛОЖИЛ ДОЖДАТЬСЯ ЧЕТВЕРГА
Кристиан Нобоа, который после ожидающегося перехода в «Зенит» из «Рубина» Магомеда Оздоева может вернуться в практически родную для себя Казань, пока воздерживается от комментариев о своем будущем. Между тем появилась информация, что эквадорского полузащитника отдадут в аренду. На тех же условиях 32-летнего полузащитника ранее хотел получить и чемпион Эквадора «Эмелек».
— Ничего не могу комментировать. Лучше позвоните в четверг. Общался ли я с Бердыевым? Не могу ничего комментировать, — сказал Нобоа в коротком интервью «СЭ».
ТОРБИНСКИЙ В «БАЛТИКЕ», ПОГРЕБНЯК ПОКА БЕЗ КОНТРАКТА
Остававшийся без команды с окончания прошлого сезона Дмитрий Торбинский сделал все, чтобы вернуться на поле. Ради этого 33-летний полузащитник в январе подписал скромный контракт с кипрским «Пафосом», успел провести за него три матча, и теперь снова будет выступать в России. В понедельник бронзовый призер Евро-2008 стал игроком претендующей на выход в
В то же время еще один бывший футболист сборной России Павел Погребняк пока не оформил отношения с «Тосно».
— Пока никакой информации вам дать не могу, — заявил «СЭ» главный тренер команды из Ленинградской области Дмитрий Парфенов. — Когда прояснится? Может, через час, может, завтра. Сейчас зачем комментировать? Сами потом узнаете.
РЕШАЮЩИЕ ДНИ ДЛЯ ОЛАНАРЕ
Нападающий Аарон Оланаре уже успел дебютировать в «Амкаре» и открыл счет голам в первом же товарищеском матче, однако вопрос с его будущим остается открытым. У нигерийца есть еще несколько дней, чтобы убедить тренерский штаб уральцев в необходимости арендовать его у ЦСКА до конца текущего сезона.
— Делать
«ДИНАМО» БЕЗ ТЬЯМА, КАЗАХСТАНСКИЙ МЕССИ В «УФЕ»
«Динамо» продолжает расчищать состав, объявив о расторжение контракта с полузащитником Хали Тьямом. Процесс расставания с ним осложняло арендное соглашение, и когда сенегальцем заинтересовался другой клуб, владеющий правами на футболиста МТК заблокировал сделку. Выходом из тупиковой ситуации стало возвращение Тьяма в венгерскую команду, имеющую право заявить футболиста после закрытия трансферного окна.
Из других официально завершенных сделок отметим переход в «Уфу» из «Тараза» Еркебулана Сейдахмета, заслужившего на родине прозвище «казахстанский Месси». «Анжи» снова арендовал у «Шахтера» нападающего Филиппа Будковского, который первую половину сезона провел в бельгийском «Кортрийке». А «Краснодар» объявил о расторжении контракта с так и не сыгравшим за основной состав «быков» защитником Александром Жировым.