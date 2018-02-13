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00:23 (мск), источник: Р-Спорт

Суд рассмотрит иск благотворительного фонда к ФК «Ростов» на 330 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Арбитражный суд вновь рассмотрит иск некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» к АО «Футбольный клуб «Ростов» почти на 330 миллионов рублей, следует из информации, размещенной в картотеке суда.

Источник: РИА "Новости"

Фонд 7 ноября 2017 года подал к ФК «Ростов» два иска — на 86,6 миллиона и на 166,7 миллиона рублей. Согласно информации из картотеки арбитражных дел, фонд требовал взыскать с ФК «Ростов» задолженности по кредитным договорам в сумме более 147 миллионов рублей, свыше 75 миллионов неустойки, еще почти 31 миллион — проценты по кредитам. Арбитражный суд Ростовской области тогда оставил без движения эти два иска из-за неуплаты истцом госпошлины. В повторном исковом заявлении, поданном 10 января, суд также усмотрел нарушения и оставил его без движения. Истец эти нарушения устранил.

«Судебное заседание назначено на 10.30 мск 13 февраля», — говорится в материалах суда.

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Всего истец просит взыскать с клуба около 328,5 миллиона рублей, в том числе почти 259 миллионов рублей неосновательного обогащения и около 69 миллионов процентов за пользование чужими денежными средствами. Как пояснил агентству представитель суда, фонд просит признать недействительной сделку по передаче футбольному клубу около 259 миллионов рублей. Детали сделки не уточняются.

По информации из открытых источников, данный благотворительный фонд находится в стадии ликвидации. Сообщается, что истец, как и 7 ноября, подал ходатайство об отсрочке госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Во время подачи первых двух исков истец представил перечень расчетных счетов, согласно которому у фонда открыто 5 счетов в нескольких банках. Однако фонд предоставил справки из банков об отсутствии средств только на трех счетах. По этой причине суд оставил иски без движения.

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