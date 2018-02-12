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12 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Кокорин — игрок высочайшего уровня с задатками чемпиона

Интервью главного тренера «Зенита».

Источник: Спорт-Экспресс

Интервью главного тренера «Зенита».

«МЫ ПОСТАРАЕМСЯ ПОБЕДИТЬ В КАЖДОЙ ИЗ ОСТАВШИХСЯ ИГР»

— Подведите итоги подготовки к весенней части сезона.

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— В целом я всем доволен. Первая часть сезона и оба сбора — в Дубае и Турции — прошли очень хорошо, мы сделали все, что хотели. К сожалению, было не так много официальных матчей, но тут ничего не поделаешь. Мы постарались компенсировать их отсутствие товарищескими играми.

— Осенью обнаружились две проблемы: плотный график игр и оборонительная тактика соперников против «Зенита». Как эти проблемы решались на сборах?

— Да, действительно, определенные сложности возникли. Но это футбол — с проблемами нужно бороться, и мы старались делать все, что было в наших силах. Многие команды играют с нами от обороны, но мы не можем заставить их действовать иначе. Насыщенный осенний календарь тоже доставил много неудобств — нам не всегда удавались встречи в воскресенье после матча Лиги Европы в четверг. Но ничего страшного, впереди как минимум 12 игр — и мы постараемся победить в каждой из них.

— «Зенит» проведет еще один тренировочный сбор в Италии. Почему было принято такое решение?

— В Риме прекрасно, к тому же там вкусно кормят. Нам нужно было выбрать место для еще одного короткого сбора, и мы остановились на Италии.

— Есть ли позиции, которые «Зениту» нужно усилить, чтобы добиться максимальных результатов в этом сезоне?

— Я считаю, те футболисты, которые уже есть в составе, могут и должны улучшать свою игру, у каждого есть потенциал и пространство для личного роста. Лучших своих кондиций они еще не достигли и могут раскрыться во второй части сезона. Поэтому я ожидаю прогресса от всех игроков «Зенита», лучшей игры и побед — мы на все способны, впереди много времени, чтобы это доказать.

— В Дубае вы говорили, что заинтересованы в приобретении российских футболистов. Оздоев и Набиуллин — что вы знаете о них, и могут ли они оказаться в «Зените»?

— Мы интересовались ими и другими футболистами, мне хотелось видеть в команде больше россиян, но сделки нужно было закрывать до 31 января. Поэтому будем существовать в тех условиях, которые есть.

«ЗАБОЛОТНЫЙ ХОРОШО ВЫПОЛНЯЕТ СВОЮ РАБОТУ»

— Полностью ли вы удовлетворены действиями Заболотного на тренировках и в контрольных играх?

— Я очень им доволен, он хорошо выполняет свою работу. Это серьезный игрок, ответственно подходящий к тому, чем занимается. Это важно.

— В некоторых контрольных играх Паредес и Краневиттер играли на поле вместе, в некоторых — раздельно. Какой вариант вам нравится больше?

— Не могу сказать, что это единственные два варианта, из которых мне нужно выбрать один. Они хорошо смотрятся вместе, но то, о чем вы говорите, просто две разные схемы, два разных вида игры. Поэтому в том или ином матче, в зависимости от соперника и обстоятельств на поле, я буду выбирать, ставить их вместе или по отдельности.

— Одна из этих схем более оборонительная, другая — более атакующая?

— Краневиттер — футболист более оборонительного плана, безусловно, ему сложнее играть в атаке. Паредес — универсален, он может и поддерживать атаку, и помогать защите, ему это удается очень хорошо.

Разница схем лишь в степени универсальности игроков.

— Кузяев на правом фланге обороны — это вынужденная мера? Как оцените его действия там, и вернется ли он в центр поля?

— Кузяев тоже универсальный футболист, это сразу было для меня очевидно, и позиция крайнего защитника — просто еще один вариант его игры, к которому я, возможно, буду прибегать во второй половине сезона.

— Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс сказал, что ваш «Манчестер Сити» был более оборонительной командой, чем нынешний «Зенит». Согласны ли вы с этим?

— Мы с «Манчестер Сити» выиграли премьер-лигу впервые за 50 лет, пропустив в том сезоне практически меньше всех соперников, а забив, наоборот, больше. Поэтому не очень понимаю природу этого замечания. Лучше спросить у Роджерса, почему он так считает.

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«В ГЛАЗГО БУДЕМ ИГРАТЬ НА ПОБЕДУ»

— Вы играли против «Селтика» несколько лет назад, когда были тренером «Интера». Что вы помните о тех матчах?

— Помню невероятную атмосферу в Глазго — против «Селтика» всегда тяжело играть, шотландская команда действует агрессивно, настойчиво, встречи получаются сложными. Чтобы пройти дальше, нужно отдать все силы на поле. «Зенит» не играл официальных матчей с декабря — и это может стать проблемой. Но мы сделаем все, чтобы это не сказалось на итоговом результате.

— Ничья в Глазго станет для вас хорошим результатом?

— Безусловно, ничья лучше поражения. Мы будем стремиться показать наш лучший футбол — как и «Селтик». У шотландцев отличный тренер, но мы будем играть на победу.

— Насколько для «Зенита» важна Лига Европы?

— Когда мы начали борьбу там, я сразу сказал, что выйти из группы будет сложно, у нас сильные соперники — «Реал Сосьедад» и «Русенборг». Но мы отлично показали себя — набрали 16 очков, забили больше всех на групповом этапе. Впереди сложный путь — все соперники опытны и мастеровиты, — но сейчас мы сфокусированы на «Селтике».

— На матче против «Марибора» присутствовал аналитик «Селтика». Будете ли вы отправлять кого-то в Глазго для сбора информации?

— Это нормальная практика в футболе, когда команда посылает своих представителей на разведку противника. Мы сделали то же самое, просто раньше — Анджело Грегуччи из моего тренерского штаба ездил в Шотландию, так что сведений о «Селтике» у нас достаточно.

— Как справиться с отсутствием Ивановича? Когда он вернется в общую группу?

— Иванович в скором времени пройдет медобследование, только тогда мы сможем точно назвать сроки его возвращения. Остается только радоваться, что других серьезных травм у нас нет.

— В составе «Селтика» из-за повреждений не будет нескольких ключевых игроков. Это большое преимущество для «Зенита»?

— Я бы не сказал, что они потеряли много важных футболистов. Могу вас заверить — на рисунке их игры это не сказалось. Нас ждет сложная и интенсивная игра.

«В 2017 ГОДУ КОКОРИН ПОКАЗАЛ НЕВЕРОЯТНЫЙ ПРОГРЕСС»

— Оцените главного бомбардира «Селтика» Муссу Дембеле.

— Он мне очень нравится, помню его по игре за «Фулхэм». Он еще молод, но уже является качественным и опасным футболистом. Пожалуй, в составе «Селтика» больше всего стоит ждать неприятностей именно от Дембеле.

— Грегуччи, сказал, что Манчини-игрока больше всего напоминает Кокорин. Вы согласны с этим?

— Грегуччи никогда ничего не понимал в футболе (улыбается).

— Кокорин на прошлой неделе посетил коммерческое мероприятие в Лондоне вместе со звездами мирового футбола. Как вы считаете, он может однажды дорасти до их уровня?

— Кокорин — уже игрок высочайшего уровня, у него задатки чемпиона.

Ему просто нужно прогрессировать с тем же темпом, что и в 2017 году, потому что это тот год, когда его футбольные навыки повысились невероятно, и он начал играть намного лучше. Если его прогресс продолжится, мы сможем увидеть его в одном из топовых клубов Европы.

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