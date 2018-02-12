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19:41 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Урала» Бикфалви сообщил, что продлил контракт с клубом

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Футболист «Урала» Эрик Бикфалви сообщил, что продлил контракт с екатеринбургской командой.

«Я недавно переподписал контракт, останусь еще на несколько лет в команде. Почему я так сделал?

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Потому что команда развивается, у меня здесь много друзей, скоро мы будем играть на новом стадионе, и мою семью все устраивает в Екатеринбурге. Поэтому с открытым сердцем продлил трудовой договор. Немаловажный фактор — это также любовь болельщиков и отношение президента, руководства клуба", — приводятся слова Бикфалви на официальном канале «Урала» в YouTube.

Срок нового контракта не уточняется.

Бикфалви стал игроком «Урала» в 2017 году, покинув «Томь» и перейдя в екатеринбургский клуб на правах свободного агента. С тех пор 30-летний румынский полузащитник провел за «Урал» 30 матчей, в которых забил девять мячей. Вместе с командой Бикфалви в прошлом сезоне играл в финале Кубка России.

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