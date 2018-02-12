Футболист «Урала» Бикфалви сообщил, что продлил контракт с клубом

«Я недавно переподписал контракт, останусь еще на несколько лет в команде. Почему я так сделал?

Потому что команда развивается, у меня здесь много друзей, скоро мы будем играть на новом стадионе, и мою семью все устраивает в Екатеринбурге. Поэтому с открытым сердцем продлил трудовой договор. Немаловажный фактор — это также любовь болельщиков и отношение президента, руководства клуба", — приводятся слова Бикфалви на официальном канале «Урала» в YouTube.

Срок нового контракта не уточняется.