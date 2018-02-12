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19:26 (мск), источник: Чемпионат.com

В Бразилии сообщили об интересе «Спартака» к Гансо

Полузащитник Пауло Энрике Гансо хочет покинуть «Севилью», состав которой он пополнил летом 2016 года.

Контракт бразильца с испанским клубом истекает в 2021 году, но футболист готов расторгнуть соглашение, отказавшись от € 12 млн, которые бы он заработал по условию контракта.

28-летний Гансо не хочет выступать под руководством Винченцо Монтеллы, который возглавил андалузскую команду в декабре прошлого года.

По данным Esportes do Portal R7, у агента Гансо есть предложение от московского «Спартака». Из бразильских клубов наиболее сильный интерес к игроку проявляет «Сан-Паулу».

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