В Бразилии сообщили об интересе «Спартака» к Гансо

Контракт бразильца с испанским клубом истекает в 2021 году, но футболист готов расторгнуть соглашение, отказавшись от € 12 млн, которые бы он заработал по условию контракта.

28-летний Гансо не хочет выступать под руководством Винченцо Монтеллы, который возглавил андалузскую команду в декабре прошлого года.