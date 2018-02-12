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В Бразилии сообщили об интересе «Спартака» к Гансо
Полузащитник Пауло Энрике Гансо хочет покинуть «Севилью», состав которой он пополнил летом 2016 года.
Полузащитник Пауло Энрике Гансо хочет покинуть «Севилью», состав которой он пополнил летом 2016 года.
Контракт бразильца с испанским клубом истекает в 2021 году, но футболист готов расторгнуть соглашение, отказавшись от € 12 млн, которые бы он заработал по условию контракта.
28-летний Гансо не хочет выступать под руководством Винченцо Монтеллы, который возглавил андалузскую команду в декабре прошлого года.
По данным Esportes do Portal R7, у агента Гансо есть предложение от московского «Спартака». Из бразильских клубов наиболее сильный интерес к игроку проявляет «Сан-Паулу».