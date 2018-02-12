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20:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Новичок «Уфы»: Хочу стать первым казахом, который будет играть в АПЛ и Примере

Новичок «Уфы» 17-летний казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет рассказал «Чемпионату» о желании в будущем выступать в английской Премьер-лиге или испанской Примере.

«Я люблю российский футбол. РФПЛ — это очень сильный чемпионат. Я хочу много тренироваться и работать в чемпионате России, чтобы пробиться в Испанию или Англию. Казахстанские болельщики пишут мне и постоянно поддерживают. Знаю, что я — это надежда Казахстана. К сожалению, у нас пока нет ни одного сильного игрока, который бы играл за рубежом. Вот я и хочу стать первым казахом, который будет играть в АПЛ и испанской Примере», — поведал футболист, который также рассказал, как его приняли в «Уфе».

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«Отлично, здесь очень весёлая команда, приятно играть с пацанами. Отличные отношения с тренерским штабом и Сергеем Семаком. Мне здесь очень хорошо, я благодарен, что меня так здорово приняли в команде. Мне агент сказал, что надо ехать на сбор с «Уфой», и я сразу согласился. Обрадовался очень, когда узнал, кто тренирует команду. Залез на YouTube, чтобы побольше узнать о клубе. Так вышло, что сразу попал на «Дневник сборов». Много смеялся, ведь «Уфа» — очень весёлая команда, я сразу это понял.

С Сергеем Богдановичем общался первый раз на кипрском сборе. Честно скажу — я просто был рад, когда он мне руку пожал и мы познакомились. Он мне удачи пожелал. Сказал, чтобы я не боялся и привыкал к команде. Я на первой тренировке волновался, но через пару дней уже привык, — признался Сейдахмет.

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