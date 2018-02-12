ФК «Динамо» расторг арендное соглашение с полузащитником Хали Тиамом

«Динамо» расторгло арендное соглашение с Тиамом по обоюдному согласию сторон. Футболист вернется в венгерский МТК (которому принадлежат права на сенегальца — прим. ТАСС). При этом венгерский клуб также пока не заинтересован в игроке и будет искать ему новую команду. Одним из вариантов является аренда в азербайджанский «Нефтчи», — сообщил источник.

Тиам, взятый бело-голубыми в аренду в летнее трансферное окно, провел за «Динамо» шесть матчей в чемпионате России. Полузащитник не выходил на поле с 14 октября 2017 года, когда в матче против «СКА-Хабаровска» на посту главного тренера московского клуба дебютировал Дмитрий Хохлов, и не работал с основным составом на зимних сборах. В январе агент 24-летнего игрока Паникос Македонас сообщил, что МТК не заинтересован в возвращении полузащитника.