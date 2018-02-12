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10:54 (мск), источник: Sports.kz

«Он меня прекрасно понимает». Главный тренер «Уфы» оценил игру «казахского Месси» Сейдахмета

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал игру казахстанского нападающего Еркебулана Сейдахмета на кипрских сборах российского клуба, передает Sports.kz.

В итоговое видео о первых сборах уфимской команды на Кипре вошло интервью Семака после одного из товарищеских матчей. Специалист отметил способности «казахского Месси» и поделился впечатлениями от показанного Сейдахметом футбола.

«Очень неплохое впечатление оставил, успешный и действовал очень активно, полезно для команды. В принципе то, о чем мы с ним разговаривали до игры, он прекрасно понимает. Это говорит о его футбольном интеллекте и хорошей работе с мячом, поэтому будем работать и смотреть», — сказал Семак.

Напомним, 4 февраля Еркебулану исполнилось 18 лет. После достижения совершеннолетия он имеет право подписывать контракт с любым иностранным клубом. Будущее Сейдахмета должно определиться в ближайшее время.

По ходу учебно-тренировочных сборов «Уфы» на Кипре молодой казахстанец отличился первым голом за команду Семака, а также несколько раз удачно ассистировал своим партнерам.

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