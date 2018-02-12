ФК «Динамо» не рассчитывает на Катрича и Кузьмина во второй части сезона

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

23-летний Катрич и 21-летний Кузьмин не полетели с основной командой бело-голубых на сбор в Турцию, который начался в воскресенье.

«Клуб ведет переговоры по обоим игрокам. Речь идет об аренде в клубы Футбольной национальной лиги», — сообщил источник.

Ранее в зимнее межсезонье «Динамо» отказалось от услуг восьми игроков. Как заявил ТАСС председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» (главный акционер бело-голубых) Владимир Стржалковский, клуб проводит крайне прагматичную и взвешенную экономическую политику, а у части игроков команды уровень мастерства не соответствует зарплатам. С нападающим Павлом Погребняком бело-голубые расторгли контракт в одностороннем порядке, стороны намерены судиться; нападающие Вандерсон и Фатос Бечирай, защитник Сергей Терехов и вратарь Сергей Нарубин разорвали соглашения по обоюдному согласию сторон. Бело- голубые также не рассчитывают на полузащитников Александра Сапету, Александра Зотова и Хали Тиама, речь может идти как о трудоустройстве в другие клубы, так и о расторжении контрактов, в том числе в одностороннем порядке.

В то же время бело-голубые пополнили состав защитником Константином Раушем, нападающими Федором Черных и Евгением Марковым и полузащитником Абдулом Тетте. Клуб также продлил соглашения с полузащитниками Самбой Соу и Александром Ташаевым.