Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Режиссер «Идеальных незнакомцев» — о новом фильме и своих героях
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
Актриса Светлана Иванова беременна
В Москве готов к заселению первый дом по программе реновации
Светлана Лобода прокомментировала слухи об увеличении груди
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Депортиво
Бетис
Футбол. Зарубежный
11.02
Лион0
Ренн2
Футбол. Зарубежный
11.02
Валенсия3
Леванте1
Футбол. Зарубежный
11.02
Рома5
Беневенто2
Футбол. Зарубежный
11.02
Сельта2
Эспаньол2
Все события
РФ сделала выводы после случая с Су-25: в бой вернутся Су-35 -СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
Канадские СМИ: Оскорбив русского, наш тренер все сделал верно
Американец объяснил, зачем развернул флаг России
Светлана Лобода прокомментировала слухи об увеличении груди
Ольга Бузова вышла на красную дорожку в камуфляже и с автоматом
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Голевые феерии «Арсенала» и «Ювентуса» и другие события уик-энда
24Самые красивые российские спортсменки на Играх в Пхенчхане
04:48 (мск), источник: ТАСС

ФК «Динамо» не рассчитывает на Катрича и Кузьмина во второй части сезона

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московское «Динамо» не рассчитывает на полузащитников Анатолия Катрича и Максима Кузьмина во второй части текущего сезона, клуб ведет переговоры об аренде футболистов в команды Футбольной национально лиги (ФНЛ).

Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

23-летний Катрич и 21-летний Кузьмин не полетели с основной командой бело-голубых на сбор в Турцию, который начался в воскресенье.

«Клуб ведет переговоры по обоим игрокам. Речь идет об аренде в клубы Футбольной национальной лиги», — сообщил источник.

Ранее в зимнее межсезонье «Динамо» отказалось от услуг восьми игроков. Как заявил ТАСС председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» (главный акционер бело-голубых) Владимир Стржалковский, клуб проводит крайне прагматичную и взвешенную экономическую политику, а у части игроков команды уровень мастерства не соответствует зарплатам. С нападающим Павлом Погребняком бело-голубые расторгли контракт в одностороннем порядке, стороны намерены судиться; нападающие Вандерсон и Фатос Бечирай, защитник Сергей Терехов и вратарь Сергей Нарубин разорвали соглашения по обоюдному согласию сторон. Бело- голубые также не рассчитывают на полузащитников Александра Сапету, Александра Зотова и Хали Тиама, речь может идти как о трудоустройстве в другие клубы, так и о расторжении контрактов, в том числе в одностороннем порядке.

В то же время бело-голубые пополнили состав защитником Константином Раушем, нападающими Федором Черных и Евгением Марковым и полузащитником Абдулом Тетте. Клуб также продлил соглашения с полузащитниками Самбой Соу и Александром Ташаевым.

Катрич в структуре «Динамо» с 2011 года, дебютировал в основной команде в апреле 2015-го и с тех пор принял участие в 49 встречах во всех турнирах. Кузьмин перешел в «Динамо» в 2013 году из самарской академии имени Юрия Коноплева, провел первую игру за основу в мае 2015-го и с тех пор принял участие в 34 играх. При главном тренере Дмитрии Хохлове, который возглавил команду 7 октября, Катрич два раза выходил на замену в матчах чемпионата страны в октябре, Кузьмин на поле не появлялся.

Динамо М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Россия дразнит весь мир, отправляя спортсменов, похожих на агентов"
Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут
Загитова принесла России первое серебро Олимпийских Игр
Гонки преследования по биатлону на Олимпиаде могут перенести
Эшли Вагнер: Я просто не наслаждаюсь выступлением Загитовой
Специальная группа МОК даст оценку словам Елистратова
Витолиньш рассказал, кто будет основным вратарем сборной России
МОК требует решить проблему российских флагов на сайте Олимпиады
Мартин Дукурс не понимает решения по недопуску Третьякова на ОИ
Спорт-Экспресс
Авто
BMW покажет серийную версию X7 в ноябре Баварцы окончательно раскроют внешность своего самого большого внедорожника на автошоу в Лос-Анджелесе
Hi-Tech
NASA показало «молочные вихри» в Каспийском море Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».
Кино
Иван Ургант отказался сниматься в «Гардемаринах» из-за внешности Иван предположил, что будет выглядеть нелепо в роли исторического персонажа
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как строить отношения, если у вас обоих уже есть дети Колумнист «Леди Mail.Ru» Анна Герасименко считает, что наличие детей — не помеха романтическим отношениям.
Дети
Актриса Светлана Иванова беременна Звезда сериала "Тест на беременность", по данным инсайдеров, ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь