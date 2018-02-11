«За 5 лет никого в “Амкаре” не кинули на деньги». Откровения пермского капитана

Источник: Советский спорт

— У двух клубов премьер-лиги этой зимой возникли серьезные финансовые трудности. Это «Тосно» и ваш «Амкар». Как дела обстоят сейчас?

— Да нормально все. Готовимся на сборах в Турции в штатном режиме. Концовка сезона обещает получиться непростой. Мы много очков растеряли. А в первом весеннем туре — матч против «Зенита». Тем не менее, настрой серьезный. Сделаем все, чтобы «Амкар» сохранил прописку в премьер-лиге.

— Раз к вам на сборы должен прилететь форвард ЦСКА Арон Оланаре, значит, о снятии с турнира речь не идет. Но как на игроков влияют задержки зарплаты? Не угнетают?

— На самом деле, о проблемах мы сами узнали в декабре из СМИ. Был разговор с генеральным директором и президентом «Амкара». Начальство обещало, что все долги будут закрыты. И я им верю. За пять лет, что выступаю за пермский клуб, здесь ни одного футболиста на «кинули» на деньги. Кстати, перед многими в команде уже полностью рассчитались.

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— А кому клуб остался должен?

— Фамилии называть не буду. Это внутренняя кухня. Но знаете, в любом российском клубе, за исключением нескольких грандов, всегда есть какие-то задержки. В этом нет ничего страшного. В «Амкаре» и раньше были периоды безденежья, но клуб их преодолевал.

— Но согласитесь: одно дело, когда зарплату не получает россиянин, и совсем другое — если завтраками кормят легионеров, которые приехали в чужую страну зарабатывать.

— Да ладно вам. Мы все в одной лодке. Не важно, русский ты, болгарин или кто-то еще. У нас в команде адекватные ребята. Все понимают: у «Амкара» нет таких финансов, как у «Зенита» или «Спартака». Поэтому никто не впадает в панику, когда зарплата не приходит точно в срок.

— Когда все долги будут закрыты?

— Скоро.

«ПОСТАРАЕМСЯ ПРОБИТЬСЯ В ФИНАЛ КУБКА РОССИИ»

— А откуда взяться у «Амкара» новым инвесторам? Что говорит руководство?

— В Пермском крае есть интерес к футболу. Мы чувствуем, что «Амкар» небезразличен спонсорам. Команда показывает симпатичный футбол, народ на трибуны ходит. Тем важнее для нас ударно провести концовку сезона. Не только в премьер-лиге, но и в Кубке России. Четвертьфинал и полуфинал играем у себя дома. Значит, есть неплохие шансы пробиться в финал.

— Ваше спокойствие приятно удивляет. В том же «Тосно» дело чуть ли не до забастовки дошло.

— Там другая ситуация. «Тосно» — новичок премьер-лиги. У клуба нет кредитной истории. Поэтому у игроков создалось впечатление, что их могут обмануть. В «Амкаре», повторюсь, все иначе. Когда я сюда приезжал, другие болгарские легионеры уверяли меня, что за финансы я могу не беспокоиться. Что клуб при любом раскладе не развалится.

— Однако главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в одном из интервью сказал, что клуб висит на волоске.

— Читал. Но это было скорее программное заявление. Насколько я понимаю, возникло недопонимание с краевым министерством спорта. Надо было достучаться до губернатора, от которого во многом зависит финансирование. Слова Гаджиева позитивно повлияли на ситуацию. Команда сохранила состав, зимой от нас никто из лидеров не ушел.

«ДЗЮБА И НОВОСЕЛЬЦЕВ НАМ НЕ ПОМЕШАЛИ БЫ»

— Почему «Амкар» в первой части сезона так лихорадило? Старт вы провалили, потом выдали неплохой отрезок против лидеров, но ближе к декабрю опять угодили в кризис.

— Так у нас нападение играло волнами. То реализуем моменты, то ничего забить не можем. Как раз сейчас на сборах уделяем взаимодействиям в атаке много времени. Если арендуем у ЦСКА Оланаре — это усиление. А за оборону лично я спокоен. Сзади у нас как не было особых проблем, так и нет. Гаджиев выстроил очень надежную командную защиту.

— Следите за трансферами в других клубах?

— Не особо. Знаю, конечно, что Артем Дзюба перешел из «Зенита» в «Арсенал». Он и Иван Новосельцев. Считаю, тульская команда приобрела очень квалифицированных исполнителей. Нам бы такие тоже не помешали. Рад за ребят. Дзюбе и Новосельцеву нужна была практика, которую в «Зените» они почему-то не получали.

— Как раз против «Зенита» вам играть в 21-м туре. Плохо возобновлять сезон встречей с таким соперником?

— Да какая разница, когда играть с «Зенитом» — в начале или в конце? Мы никого не боимся и будем биться за очки с кем угодно. А на лидеров настрой еще более серьезный. Придет полный стадион, будет классная футбольная атмосфера.

«СБЫЛОСЬ МОЕ ПРОРОЧЕСТВО В ОТНОШЕНИИ СЕЛИХОВА»

— Вы достаточно долго выступаете в Перми. Не думали сменить обстановку?

— Деньги для меня никогда не стояли на первом месте. Поэтому и продлил контракт с «Амкаром», несмотря на наличие других предложений. Зачем искать добра от добра? Мне нравится команда, нравится, как ко мне тут относятся. Раз команда тебя ценит, доверяет капитанскую повязку, не вижу смысла куда-то уходить.

— А вот Александр Селихов, Георгий Джикия еще в ходе прошлого сезона перебрались из «Амкара» в «Спартак». Роланд Гиголаев тоже пошел на повышение — в «Ахмат». Как их проводили?

— Саша Селихов собрал команду на ужин. Мы пожелали ему удачи. Я напомнил ему свои слова, которые произнес еще года три назад, когда он был третьим вратарем: «Тебя ждет большое будущее». В тот момент он рассмеялся. Но, как видите, мое пророчество сбылось. Теперь Селихов защищает ворота чемпионов России.

Я и потенциал Джикии разглядел сразу. Было понятно, что в «Амкаре» парень не задержится. Плохо, что Георгий получил недавно травму. У него есть все, чтобы вырасти в сильнейшего российского защитника, стать многолетним лидером вашей сборной.