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Насри может перейти в «Зенит»
По информации «СЭ», среди кандидатов на переход в «Зенит» находится полузащитник Самир Насри.
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По информации «СЭ», среди кандидатов на переход в «Зенит» находится полузащитник Самир Насри.
30-летний француз в январе расторг контракт с «Антальяспором» и сейчас ищет новый клуб. Представители атакующего хавбека сами вышли на
Петербуржцы ведут переговоры с агентами, но пока не дали окончательного ответа, так как согласовывают вариант с Роберто Манчини. Кроме того, «Зенит» конкурирует со «Спартаком» за право приобрести 22-летнего защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина.