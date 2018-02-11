Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Светлана Лобода прокомментировала слухи об увеличении груди
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион0
Ренн1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия1
Леванте1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Рома1
Беневенто1
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта2
Эспаньол2
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер3
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
19:30
Саутгемптон0
Ливерпуль2
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант2
Лилль2
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона0
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт1
Боруссия М0
Футбол. Зарубежный
17:15
Ньюкасл Юнайтед1
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур2
Труа1
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер2
Болонья1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево0
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория2
Верона0
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино2
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
15:00
Хаддерсфилд4
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
14:30
Сассуоло0
Кальяри0
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья1
Жирона0
Все события
СМИ Турции: ракета США сбила Су-25 и спутала карты всем
CAS снова заступился за российских спортсменов
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Канадские СМИ: Оскорбив русского, наш тренер все сделал верно
Американец объяснил, зачем развернул флаг России
Студентка подарила парню букет из денежных купюр
Нетребко пригрозила не выступать в Москве из-за цен на билеты
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Голевые феерии «Арсенала» и «Ювентуса» и другие события уик-энда
10Гассиев нокаутировал Дортикоса
15:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Насри может перейти в «Зенит»

По информации «СЭ», среди кандидатов на переход в «Зенит» находится полузащитник Самир Насри.

Источник: Спорт-Экспресс

30-летний француз в январе расторг контракт с «Антальяспором» и сейчас ищет новый клуб. Представители атакующего хавбека сами вышли на сине-бело-голубых и предложили кандидатуру своего клиента.

Петербуржцы ведут переговоры с агентами, но пока не дали окончательного ответа, так как согласовывают вариант с Роберто Манчини. Кроме того, «Зенит» конкурирует со «Спартаком» за право приобрести 22-летнего защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Самое важное заявление дня по российским спортсменам!
Разрыв селезенки, перелом таза — как с этим можно взять медаль?
Загитова обратилась к российским болельщикам (видео)
Павличенко: Конфликт с Демченко помешал успешно выступить на ОИ
Россиянки проиграли сборной Словакии в матче Кубка Федерации
Бог дал, Лох не взял. Россия опускается на дно медального зачета
Гол Евгения Малкина вошёл в топ-10 лучших на неделе в НХЛ
Французская фристайлистка выиграла золото в могуле на Олимпиаде
Новости
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
NASA показало «молочные вихри» в Каспийском море Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало фотографию аномального процесса в Каспийском море, названного «молочным вихрем».
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Принц Уильям высказался о появлении близнецов Слова наследника престола породили новую волну обсуждений публики.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь