«Урал» отдал двух футболистов в аренду в армянский «Алашкерт»

«В нынешнем сезоне “Алашкерт” лидирует в чемпионате своей страны, опережая ближайшего конкурента на шесть очков. Ереванский клуб регулярно участвует в квалификации Лиги чемпионов, и выступление в этой команде, рассчитывают в руководстве “Урала”, даст молодым футболистам большой опыт и положительным образом скажется на развитии дальнейшей карьеры. Желаем Александру Щербакову и Сергею Серченкову успешного выступления в чемпионате Армении, получения регулярной игровой практики и отсутствия травм!» — говорится на официальном сайте «Урала».