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11:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» отдал двух футболистов в аренду в армянский «Алашкерт»

Двое молодых футболистов «Урала» — Александр Щербаков и Сергей Серченков — отправились в аренду в армянский клуб «Алашкерт».

Там они будут выступать до конца сезона.

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«В нынешнем сезоне “Алашкерт” лидирует в чемпионате своей страны, опережая ближайшего конкурента на шесть очков. Ереванский клуб регулярно участвует в квалификации Лиги чемпионов, и выступление в этой команде, рассчитывают в руководстве “Урала”, даст молодым футболистам большой опыт и положительным образом скажется на развитии дальнейшей карьеры. Желаем Александру Щербакову и Сергею Серченкову успешного выступления в чемпионате Армении, получения регулярной игровой практики и отсутствия травм!» — говорится на официальном сайте «Урала».

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