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22:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев пропускает, Эдер забивает. Второе поражение «Локо» на сборах

«СЭ» рассказывает, как железнодорожники провели последний матч на сборе в Испании, в котором проиграли венгерскому «Ференцварошу».

Источник: Спорт-Экспресс

ЛОКОМОТИВ — ФЕРЕНЦВАРОШ Венгрия — 1:2 (0:0)

Голы: Кох, 55 (0:1). Варга, 59 (0:2). Эдер, 61 (1:2).

«Локомотив» (Москва): Коченков (Медведев, 46), Михалик, Ротенберг (Тугарев, 72), Чорлука, Касаев (Коломейцев, 65), Тарасов, Рыбус, Баринов, Галанин (Корян, 46), Эдер, Лысов.
10 февраля. Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон. Стадион «Муниципальный».

НАДЕЖНЫЙ ЧОРЛУКА

Накануне команда Юрия Семина провела спарринг с норвежским «Стремсгодсетом», сыграв вничью 2:2. Этот матч стал последним для основного состава «Локо» на сборах, 15 февраля красно-зеленых ждет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с французской «Ниццей». В игре с «Ференцварошем» Семин выпустил ближайший резерв. Единственным, кто выходил на поле во встрече с «Стремсгодсетом» и попал в заявку на «Ференцварош», стал Коломейцев. Как и в пятницу, матч он начинал на скамейке запасных.

«Ференцварош» весной может стать чемпионом Венгрии в 30-й раз, сейчас команда Томаса Долля лидирует в национальном первенстве с отрывом в три очка. Против «Локо» Долль выставил сильнейший состав. С первых минут «Ференцварош» завладел мячом. Связка центральных защитников «Локо» Чорлука — Михалик действовала надежно, Коченкову в первом тайме пришлось всего вступить в игру всего пару раз: 30-летний голкипер вытащил два плотных удара Варги.

Чорлука, пропустивший первую часть сезона из-за травмы, впервые появился на поле в ходе второго сбора, хотя на первом выходил в каждой игре. Небольшое повреждение мешало 32-летнему хорвату тренироваться в общей группе, поэтому Семин не рисковал и выпустил Чорлуку только в заключительном матче. Судя по всему, мы вряд ли увидим Ведрана в стартовом составе в матче на матч с «Ниццей».

Что касается игры «Локо» в атаке, то экспериментальный состав не позволял рассчитывать на слаженный футбол, и первые полчаса железнодорожники только и делали, что оборонялись. Неудачная попытка Рыбуса разыграть штрафной завершилась тем, что поляк просто попал в стенку, а пару навесов на Эдера перехватил голкипер «Ференцвароша».

ЭФФЕКТНЫЙ ЭДЕР

После перерыва Семин сделал две замены. Место в воротах занял обладатель рекорда чемпионатов России по количеству минут без пропущенных мячей подряд Медведев, а хавбека «Казанки» (вторая команда «Локо») Гланина заменил Корян. Медведев и Корян не играли с первого сбора: оба провели второй тайм контрольного матча с «Люцерном», в котором Медведев пропустил три мяча (0:3), а Корян отыграл еще 45 минут во встрече с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1).

В игре с «Ференцварошем» Медведев дважды пропустил в начале второго тайма: на 55-й минуте Кох дальним ударом отправил мяч под перекладину, а на 58-й Варга отлично исполнил штрафной.

Через три минуты забил «Локомотив»: «Ференцварош» подарил мяч и пространство Эдеру, а тот увидел, что голкипер венгерской команды вышел из ворот, и красиво перекинул его.

В конце матча Рыбус с линии штрафной пробил в штангу, упустив момент, чтобы сравнять счет. «Ференцварош» нанес «Локомотиву» второе поражение в контрольных играх этой зимой.

Второй сбор в Испании «Локо» завершит 14 февраля, после чего отправится в Ниццу.

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