Дебютный гол Шатова и хет-трик Смолова. Как «Краснодар» разгромил Пеллегрини

Источник: Спорт-Экспресс

«КРАСНОДАР» (Россия) — «Хэбэй Чайна Форчун» (Китай) — 7:1 (3:0)

Голы: Классон, 25 (1:0). Смолов, 28 (2:0). Смолов, 43 (3:0). Мамаев, 53 (4:0). Петров, 58 (5:0). Смолов, 73 (6:0). Дун Сюэшэн, 82 (6:1). Шатов, 84 (7:1).

«Краснодар»: Синицын, Шишкин (Рамирес, 59), Гранквист, Грицаенко, Мамаев, Каборе, Петров, Перейра (Жигулев, 74), Классон (Шатов, 59), Вандерсон Масиэл, Смолов.

10 февраля. Марбелья. Стадион Municipal de Marbella.

В предыдущем контрольном матче с «Видеотоном» (0:1) Шатов отыграл 45 минут, выйдя на поле после перерыва и слегка украсив футбол «Краснодара». От поражения тогда команда Игоря Шалимова не ушла, но невеселый результат можно было отчасти объяснить фактором смешанного состава: в четверг отдыхали почти все ключевые футболисты, в том числе Андреас Гранквист, Павел Мамаев, Маурисио Перейра, Виктор Классон и Федор Смолов.

В субботу в спарринге против «Хэбей Чайна Форчун» все пятеро вышли на поле, и игра «Краснодара» ожидаемо преобразилась. Вроде бы соперник по именам и статусу смотрелся серьезно: его главным тренером является Мануэль Пеллегрини, в основном составе вышли звездные Жервинью и Эсекьель Лавесси (Хавьер Маскерано, правда, в заявку не попал). Совсем недавно китайская команда выиграла у «Спартака» (2:1). Однако в этот раз выглядела цельно она разве что первые минут 10- 15, когда больше владела мячом и чаще подходила к воротам. А Лавесси успел даже нанести мощный удар в ближнюю «девятку».

Во второй же половине первого тайма «Краснодар» смял китайцев, до перерыва забив три мяча. В дебюте второй 45-минутки краснодарцы смастерили еще два гола. Классон (1+2 по системе гол+пас), Смолов (3+1), Мамаев (1+1), Перейра (три предголевые передачи из глубины) плели кружевные комбинации, и в какой-то момент «Хэбей» стало даже немного жалко. Взятием ворот заканчивался едва ли не каждый удар.

Поэтому когда Шатов выходил на поле на 60-й минуте, усиливать ему было уже нечего. «Краснодар» и без Олега был прекрасен. Но тренерский штаб запланировал эту замену изначально, ведь новичку необходимо набирать форму.

Было очень интересно, на какую позицию Шалимов отправит новичка. На фланг атаки вместо Вандерсона или Мамаева? В середину поля одним из трех хавбеков? Казалось, что логичным станет выход Шатова налево именно вместо бразильца — единственного футболиста в составе «быков», который смотрелся в атакующих действиях не очень гармонично и загубил парочку перспективных эпизодов неверными решениями.

В итоге Шатов заменил Классона и занял место в средней линии, чуть выше Шарля Каборе. Чаще он оказывался не около бровки, а именно в центре, пытаясь взять на себя те же функции, что прежде исполнял Перейра. Уругваец на несколько минут ушел в тень, а вскоре отправился на скамейку.

К моменту выхода Шатова конкурентная борьба закончилась: сдавшаяся китайская команда была бы рада услышать финальный свисток и скрыться в раздевалке, а «Краснодар» не стремился окончательно вгонять соперника в краску от стыда, чуть-чуть успокоившись. Проявить себя в эти минуты Олегу было не так просто: мяч он получал куда реже, чем пару дней назад, а матч все больше напоминал тренировку в облегченном режиме.

Тем не менее в двух голах «Краснодара» Шатов поучаствовал. При шестом он вовремя развернул атаку направо на Вандерсона, который сразу же прострелил в центр штрафной на Смолова. А в концовке, после того как китайцы сподобились-таки на одну ответную результативную атаку, ему доверили исполнить штрафной — счет позволял, и Смолов вежливо ушел в сторону. Мяч после удара Шатова попал в голову кого-то из соперников в стенке, изменил направление и влетел в противоположный от вратаря угол.