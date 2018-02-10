Цитаты первого российского медалиста Игр-2018.
«Локомотив» перед первым матчем с «Ниццей» уступил «Ференцварошу»
«Локомотив» в контрольном матче на втором сборе в Испании со счётом 1:2 проиграл 29-кратному чемпиону Венгрии — «Ференцварошу».
«Локомотив» в контрольном матче на втором сборе в Испании со счётом 1:2 проиграл 29-кратному чемпиону Венгрии — «Ференцварошу».
В составе «железнодорожников» единственный гол на 61-й минуте встречи забил португальский нападающий Антонио Эдер. За венгерскую команду отличились Юлиан Кох (57-я минута) и Роланд Варга (59-я).
«Локомотив» провёл последний контрольный матч перед встречей с «Ниццей» в 1/16 финала Лиги Европы. Первая игра между командами пройдёт 15 февраля во Франции, ответная — 22 февраля в России.