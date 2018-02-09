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23:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В роли Домингеса: зачем Бердыеву нужен Попов

По информации «СЭ», в ближайшее время болгарский полузащитник «Спартака» Ивелин Попов перейдет в «Рубин» на правах аренды. Казанский собкор рассуждает, как новичка может использовать Курбан Бердыев.

Источник: Спорт-Экспресс

Судя по всему, болгарин присоединится к «Рубину» уже в ближайшее время и пройдет с командой третий испанский сбор. Первый официальный матч у «Спартака» на две недели раньше «Рубина», а это значит, что Попов уже сейчас хорошо готов физически и без проблем справится со всеми нагрузками Бердыева. Денег на покупки у «Рубина» сейчас нет, и аренда креативного полузащитника выглядит отличным вариантом.

Сразу отметим, что, несмотря на болгарское гражданство, место в основе для Попова точно найдется. В первой части сезона в «Рубине» не редко выходило в основе по девять россиян, так что с лимитом все в порядке.

Со стороны кажется, что Попов — это игрок именно с теми опциями, которых сейчас так не хватает Бердыеву. «Рубин» испытывает колоссальные проблемы в атаке, команда очень мало забивает. А сам Бердыев, несмотря на приклеившийся ярлык оборонительного тренера, очень ценит футболистов, способных на неожиданный ход вблизи чужой штрафной. Таких в Казани не видели со времен Алехандро Домингеса и Карлоса Эдуарду. Попов может обыграть один в один, вывести партера на ворота тонким пасом и пробить сам. Глядя на нынешний состав «Рубина» можно констатировать, что второго такого в Казани сейчас нет. Игра команды в атаке пресна и сера и болгарин может добавить ей красок. К тому же это прекрасный вызов для самого Попова. Заметно, что в «Спартаке» его стали задвигать, на его позицию покупаются игроки. В Казани же он реально может стать первой скрипкой. Стать тем, вокруг кого будет строиться атакующая игра команды.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

По ходу первой части сезона и во всех матчах на сборах Бердыев играл по системе 5−3−2. Вряд ли тренер будет ломать ее ради одного футболиста, поэтому Попова придется в нее интегрировать. Для болгарина есть место в тройке полузащитников. В схожей позиции его часто использовал и Каррера. Попов умеет атаковать из глубины и вторым темпом, может разгонять атаку и видит развитие в позиционном нападении.

Попов в Казани. Вариант 1 | Источник: Спорт-Экспресс

Другое дело, что выстраивание обороны для Бердыева первостепенно. Как бы хорош не был игрок с мячом, но если он нарушает игровую дисциплину, то на выход на поле может не рассчитывать. Пример Рубена Рочины, сыгравшего при Бердыеве всего в паре матчей, показателен. Своевременные перестроения и заполнение зон — это то, над чем придется работать и Попову. К тому же, по нашим данным, велика вероятность того, что зимой в «Зенит» перейдет Магомед Оздоев, а это значит, что тройка в центре может поменяться.

Немного спрятать не лучшие защитные навыки Попова можно на первой линии обороны. Будучи в роли оттянутого форварда болгарин будет не так сильно загружен в отборе мяча, а потому оставит больше сил на атаку. Азмун, забивавший в прошлом сезоне пачками, сейчас отличился лишь раз. Иранец остро нуждается в партнере, способном отдать последний пас.

Попов в Казани | Источник: Спорт-Экспресс

МИНУСЫ

Минусов, на первый взгляд, меньше, чем плюсов, но не все так безоблачно. Известно, что креативным игрокам очень непросто привыкнуть к требованиям Бердыева. Пусть Попов не замечен ни в каких скандалах, но это явно не тот игрок, который будет долго терпеть роль запасного в Казани.

Нельзя и не сказать о том, что болгарина редко хватает на полный матч. В нынешнем сезоне РФПЛ он всего четырежды отыграл все 90 минут. Да и вообще за 713 минут он не забил ни одного гола и не отдал ни одного паса. Но «Рубин» и Попов сейчас точно нужны друг другу.

Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.

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