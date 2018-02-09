Федерация футбола Беларуси проведёт разбирательство по матчу «Гомель» — «Урал»

«Практика такова, что белорусские футбольные клубы, выступающие в высшей лиге, уведомляют федерацию о любых товарищеских матчах с клубами других футбольных федераций. Информация о спарринге футбольного клуба “Гомель” с “Уралом” в АБФФ не поступала. С учетом резонанса в средствах массовой информации по данной игре будет проведено разбирательство», — цитирует сообщение пресс-службы АБФФ tribuna.

Подопечные Александра Тарханова одержали волевую победу со счётом 5:2. К 55-й минуте «Урал» проигрывал с разницей в два мяча. На 58-й минуте Владимир Ильин один мяч отыграл и почти сразу же оформил дубль, сравняв счёт. На 67-й минуте Алексей Евсеев вывел «Урал» вперёд. На 74-й Георгий Чантурия реализовал пенальти, а четыре минуты спустя Евсеев установил окончательный результат.