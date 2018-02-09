Юрий Семин: «Локомотиву» забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся

— Практически все футболисты провели по 90 минут. С «Ференцварошем» выйдет другая группа игроков. Потом определимся с состоянием футболистов и составом на первый матч против «Ниццы», — приводит официальный сайт «Локомотива» слова Семина. — Замечания у меня, в первую очередь, по пропущенным голам. Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся. Я бы даже не назвал это ошибками — скорее, потеря концентрации. В субботу у этой группы футболистов восстановительный день, потом выходной. На следующей неделе команда будет свежее.