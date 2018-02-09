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23:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрий Семин: «Локомотиву» забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после товарищеского матча со «Стремсгодсетом» (2:2) отметил, что его команде забивают нелепые мячи. Он также добавил, что встречи проходят на фоне усталости, поэтому важно, что никто не травмировался.

Источник: РИА "Новости"

— Практически все футболисты провели по 90 минут. С «Ференцварошем» выйдет другая группа игроков. Потом определимся с состоянием футболистов и составом на первый матч против «Ниццы», — приводит официальный сайт «Локомотива» слова Семина. — Замечания у меня, в первую очередь, по пропущенным голам. Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся. Я бы даже не назвал это ошибками — скорее, потеря концентрации. В субботу у этой группы футболистов восстановительный день, потом выходной. На следующей неделе команда будет свежее.

Из положительного — великолепный мяч забил Фернандеш. Два хороших момента было у Ари и Миранчука, который сыграл все 90 минут после небольшого повреждения. Контрольные матчи проходят на фоне усталости, поэтому важно, что никто не травмировался.

Матч против «Ференцвароша» «Локомотив» проведет завтра, 10 февраля.

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