Погребняк — о просмотре в «Тосно»: договорились, чтобы я просто поддерживал форму

«Хотел высказаться на тему того, что я нахожусь в «Тосно» на просмотре и успокоить нашу доброжелательную публику. Я действительно в Турции с «Тосно», но чтобы вы понимали, я уже не в том возрасте, чтобы ездить на просмотры. Все прекрасно знают — кто я и что.