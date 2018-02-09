Погребняк — о просмотре в «Тосно»: договорились, чтобы я просто поддерживал форму
Бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк, который находится на сборе «Тосно», рассказал, планирует ли продолжить карьеру в клубе из Ленинградской области.
Бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк, который находится на сборе «Тосно», рассказал, планирует ли продолжить карьеру в клубе из Ленинградской области.
«Хотел высказаться на тему того, что я нахожусь в «Тосно» на просмотре и успокоить нашу доброжелательную публику. Я действительно в Турции с «Тосно», но чтобы вы понимали, я уже не в том возрасте, чтобы ездить на просмотры. Все прекрасно знают — кто я и что.
У моих агентов хорошие отношения с руководством «Тосно», Дмитрий (Парфёнов. — Прим.) играл в «Спартаке», как и я. Договорились, чтобы я просто поддерживал форму с командой. Заключить контракт можно всегда, если это будет обоюдное согласие. Тем более амбиции у меня остались, как и желание играть, — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.