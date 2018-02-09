Шатов надеется, что «Краснодар» поможет ему попасть на чемпионат мира
Полузащитник Олег Шатов прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Краснодар» на правах аренды до конца текущего сезона с правом выкупа.
Полузащитник Олег Шатов прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Краснодар» на правах аренды до конца текущего сезона с правом выкупа.
27-летний футболист рассказал, когда на него вышли представители «Краснодара», а также выразил надежду, что своим выступление в составе «быков» добьётся приглашения в сборную России на ЧМ-2018.
«Краснодар» интересовался мной ещё давно, когда я играл в «Урале». В последний раз это случилось в январе. Когда я узнал, что не лечу на сборы с основным составом «Зенита», на моих агентов вышли представители «Краснодара» и сказали, что хотят видеть меня в своей команде. Было очень приятно это слышать. У меня уже есть семья. Конечно, я принимал решение вместе с родными и близкими — с отцом, женой. Все вместе пришли к выводу, что нужно начать новый этап в карьере.
Так получилось, что знаю очень многих ребят по молодёжным сборным, по национальной. С
Мы разговаривали с Игорем Шалимовым, и тренер объяснил, в какой позиции видит меня. Я с ним согласен и буду делать всё от меня возможное, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и своих партнёров по команде. Впечатления только положительные. Я провёл одну тренировку, и она была очень интересной. Всё через мяч, квадраты, футбол. Все партнёры дружелюбные, приняли меня хорошо. Вчера я провёл 45 минут на поле, в первый раз надел футболку «Краснодара». Чувствовал себя уверенно. Жалко, что в моём дебютном матче мы проиграли, но думаю, что это просто первый блин комом, дальше будет лучше.
Времени достаточно, ещё есть третий сбор, к тому же ещё будет время тренировочного процесса в Краснодаре. Думаю, успею влиться и познакомиться поближе с ребятами в футбольном плане — кто как открывается, все взаимодействия. Я хороший, обученный футболист. Думаю, мне не составит труда влиться в коллективную игру команды.
Я ставлю перед собой только самые высокие задачи. Я верю в себя, верю в свою команду, которая добьётся хороших результатов и поможет мне попасть на чемпионат мира. Всё в моих руках. Буду верить, надеяться и делать всё возможное, — поведал Шатов в видеоинтервью клубной