«Спартак» не пошёл на поводу у аферистов: Трабукки — о «деле Вериссимо»

Источник: Чемпионат.com

— Марко, внесите ясность: «Спартак» пытался этой зимой приобрести Вериссимо?

— Первое официальное предложение бразильцам клуб сделал ещё в конце декабря, а второе, улучшенное, — в начале января. На оба «Сантос» не ответил. «Спартак» переключился на других футболистов и закрыл вопрос до лета, подписав Максимовича.

— После этого «Сантос» пытался вернуться к переговорам?

— Когда в конце января закрылось трансферное окно в Европе, в «Сантосе» поняли, что могут провалить дело. Бразильцы взяли инициативу в свои руки и вышли на меня. Это естественно, так как я имею эксклюзивную авторизацию от «Спартака» по этой сделке. С первого дня я вёл переговоры по этому вопросу. Но «Спартаком» было принято решение не приобретать Вериссимо.

— Почему?

— Когда мы сделали первое предложение «Сантосу», нашлась пара не в меру умных посредников, в прошлом плотно работавших по Бразилии со «Спартаком». Они рекомендовали «Сантосу» не соглашаться на наше предложение. Рассказали руководству, что «Спартак» богатый клуб и может заплатить намного больше. Я как посредник в этой сделке объяснил, что «Спартак» не будет участвовать в аукционе. Мало того, Каррера строго определил рамки по зарплате футболиста.

— Что было дальше?

— Понимая, что ситуация не развивается, Вериссимо, как многие хорошие, добрые, но наивные молодые футболисты, сделал неправильный вывод, что сделка может произойти, если он поменяет агентов. Он начал каждую неделю направо-налево раздавать разным людям мандаты на ведение переговоров. Это только осложнило и без того непростую ситуацию.

— Как вы можете объяснить, что представители игрока прибыли на переговоры в Москву?

— Это самое комичное во всей истории. Я находился и нахожусь по сей день в Марбелье. Его новые агенты сели на самолёт и как настоящие дилетанты прилетели в Москву, не имея даже предварительной договорённости о встрече.

Я прямо сказал Лукасу, что это — четыре шарлатана. Естественно, в Москве их никто не ждал и не принял со стороны «Спартака», поскольку, повторюсь, клуб закрыл тему Вериссимо ещё в январе. Марко Трабукки

— Зачем тогда они обвиняют вас в срыве переговоров и отсутствии авторизации?

— Дилетанты пытаются спрятать свой позор за этим смешным заявлением. Они поняли, что слишком долго затягивали процесс переговоров и всё потеряли. Сейчас им придётся непросто отчитаться перед клубом и игроком за свои непрофессиональные действия.

— Вериссимо всё еще интересен «Спартаку» или эта история закрыта?

— Посмотрим, что будет дальше. Если летом Каррера посчитает, что это интересный и нужный игрок, то всегда можно вернуться к переговорам. Главное, что руководство «Спартака» показало «Сантосу» и самому футболисту, что не будет долго торговаться. «Спартак» ставит свои условия, и другие стороны должны их либо принимать, либо нет. Могу уверить вас, что на бразильском рынке «Спартак» заработал себе авторитет и уважение тем, что не пошёл на поводу у этих аферистов.

— В курсе, что в «Сантосе» думают об этой истории?