Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева, Навка, Безрукова: все звезды на премьере фильма «Лед»
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
Ким Кардашьян осудили за фото топлес, сделанное ее дочерью
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Пугачева показала фото без макияжа
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик0
Лас-Пальмас0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен1
Марсель2
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
перерыв
РБ Лейпциг1
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
10.02
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
10.02
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Все события
РФ сделала выводы после случая с Су-25: в бой вернутся Су-35 -СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
По корейскому ТВ показали флаг России вместо французского
Американец назвал российских керлингистов шпионами
Эмилия Кларк надела платье с розочками в Кенсингтонский дворец
Стала известна дата свадьбы Бузовой и Батрутдинова
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
12Каролин Возняцки выиграла Australian Open
21:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» не пошёл на поводу у аферистов: Трабукки — о «деле Вериссимо»

Агент Трабукки доходчиво объясняет, почему бразилец Вериссимо до сих пор не в «Спартаке» и ждать ли его в команде в будущем.

Источник: Чемпионат.com

— Марко, внесите ясность: «Спартак» пытался этой зимой приобрести Вериссимо?

— Первое официальное предложение бразильцам клуб сделал ещё в конце декабря, а второе, улучшенное, — в начале января. На оба «Сантос» не ответил. «Спартак» переключился на других футболистов и закрыл вопрос до лета, подписав Максимовича.

— После этого «Сантос» пытался вернуться к переговорам?

— Когда в конце января закрылось трансферное окно в Европе, в «Сантосе» поняли, что могут провалить дело. Бразильцы взяли инициативу в свои руки и вышли на меня. Это естественно, так как я имею эксклюзивную авторизацию от «Спартака» по этой сделке. С первого дня я вёл переговоры по этому вопросу. Но «Спартаком» было принято решение не приобретать Вериссимо.

Читайте также
«Спартак» ждет итальянского агента. Что происходит с трансфером Вериссимо

— Почему?

— Когда мы сделали первое предложение «Сантосу», нашлась пара не в меру умных посредников, в прошлом плотно работавших по Бразилии со «Спартаком». Они рекомендовали «Сантосу» не соглашаться на наше предложение. Рассказали руководству, что «Спартак» богатый клуб и может заплатить намного больше. Я как посредник в этой сделке объяснил, что «Спартак» не будет участвовать в аукционе. Мало того, Каррера строго определил рамки по зарплате футболиста.

— Что было дальше?

— Понимая, что ситуация не развивается, Вериссимо, как многие хорошие, добрые, но наивные молодые футболисты, сделал неправильный вывод, что сделка может произойти, если он поменяет агентов. Он начал каждую неделю направо-налево раздавать разным людям мандаты на ведение переговоров. Это только осложнило и без того непростую ситуацию.

— Как вы можете объяснить, что представители игрока прибыли на переговоры в Москву?

— Это самое комичное во всей истории. Я находился и нахожусь по сей день в Марбелье. Его новые агенты сели на самолёт и как настоящие дилетанты прилетели в Москву, не имея даже предварительной договорённости о встрече.

Я прямо сказал Лукасу, что это — четыре шарлатана. Естественно, в Москве их никто не ждал и не принял со стороны «Спартака», поскольку, повторюсь, клуб закрыл тему Вериссимо ещё в январе.
Марко Трабукки

— Зачем тогда они обвиняют вас в срыве переговоров и отсутствии авторизации?

— Дилетанты пытаются спрятать свой позор за этим смешным заявлением. Они поняли, что слишком долго затягивали процесс переговоров и всё потеряли. Сейчас им придётся непросто отчитаться перед клубом и игроком за свои непрофессиональные действия.

Читайте также
Крутой Ханни, лишний Попов и другие выводы по итогам сбора «Спартака»

— Вериссимо всё еще интересен «Спартаку» или эта история закрыта?

— Посмотрим, что будет дальше. Если летом Каррера посчитает, что это интересный и нужный игрок, то всегда можно вернуться к переговорам. Главное, что руководство «Спартака» показало «Сантосу» и самому футболисту, что не будет долго торговаться. «Спартак» ставит свои условия, и другие стороны должны их либо принимать, либо нет. Могу уверить вас, что на бразильском рынке «Спартак» заработал себе авторитет и уважение тем, что не пошёл на поводу у этих аферистов.

— В курсе, что в «Сантосе» думают об этой истории?

— Нет. Как человек, с первого дня авторизованный от «Спартака», я предупредил господина Переса, что сделка приостановлена. Объяснил ему и футболисту причины, которые привели нас к этому решению. Посмотрим, что будет летом.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сенсация! Родченков впервые показал своё лицо после пластической операции
«Русским нигде нельзя давать участвовать». Что пишут зарубежные СМИ сегодня
В Госдуме объяснили отзыв иска россиян в суд Швейцарии
Олимпиада-2018, день первый: медалей не ждем?
Евгений Плющенко отправил в МПК «письмо-боль»
CAS опубликовал мотивировочную часть решения по 47 россиянам
Мануэл Фернандеш забил гол-шедевр в товарищеском матче (видео)
Кейн и Алли vs Мхитарян и Обамеянг: что смотреть в выходные
Сборная США в Пхенчхане: в надежде на еще одно «Чудо на льду»
Спорт-Экспресс
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
«Горбушку» начнут сносить не раньше 2019 года
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Арендодателей, в чьих квартирах устроили притон, хотят начать штрафовать
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь