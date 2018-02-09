Шедевр по-португальски: атака «Локо» готова к «Ницце», а оборона?

НА «НИЦЦУ» — С СУПЕРАТАКОЙ

«Локомотив» проводит заключительные контрольные матчи на сборе перед выездом на игру Лиги Европы с «Ниццей». В субботу команда сыграет с венгерским «Ференцварошем», и, вероятно, резервным составом. Так что репетиция встречи с французами — это матч против «Стрёмсгодсета».

С первых минут на поле вышел идеальный атакующий состав: братья Миранчуки, Фернандеш, Ари и Фарфан. Завораживает, не так ли? За одной из лучших атакующих линий в российском футболе действительно интересно понаблюдать. Кстати, в запасе у «Локо» было всего семь человек, то есть как на Лигу Европы.

В 2014 году «железнодорожники» разгромили норвежцев со счетом 15:0. Но тогда команду соперника собирали чуть ли не из футболистов, приехавших на просмотр. В целом же это средняя команда, которую «Локомотив» в своем оптимальном состоянии должен легко обыгрывать.

ПЛОХАЯ ТРАДИЦИЯ «ЛОКО»

«Локомотив» начал игру с дальнего удара Ману Фернандеша — в предыдущих матчах португалец почти не пытался бить по воротам. Не прошло и двух минут, как «железнодорожники» пропустили. Эти ранние голы уже становятся плохой традицией. Создается впечатление, что футболистам сложно настроиться на слабого соперника, тем более в товарищеском матче. «Локо» уже не первую игру начинает неудачно, позволяет оппонентам владеть инициативой, нечасто доводит атаку до завершения. Даже после пропущенного гола команда не разозлилась, а продолжила неторопливо перекатывать мяч. О креативной пятерке не было и речи, за первые 15 минут она не создала ни одной искусной атаки. Но все-таки проснулась во второй половине тайма. Гол организовал Алексей Миранчук, сделав идеальный навес на Фарфана. Перуанец, конечно же, не промахнулся. И это уже третий мяч нападающего в 2018 году.

Ари мог вывести команду вперед в концовке тайма — на этот раз уже Антон Миранчук сделал передачу в центр штрафной, причем пяткой. Жаль, бразилец не сумел переиграть вратаря. Получился бы очень красивый гол.

ГОЛАСО ОТ ФЕРНАНДЕША

На 60-й минуте на поле появился Александр Коломейцев — он заменил брата Антона — и состав «Локомотива» стал идентичен тому, что завершал осеннюю часть сезона. Но ни скорости, ни мысли не прибавилось. «Локомотив» по-прежнему создавал моменты как-то выборочно, делая долгие паузы между осмысленными атаками. Плюс норвежцы во втором тайме сменили чуть ли не полсостава, и выглядели свежее. И скоро вышли вперед после подачи с углового. Казалось, матч закончится поражением «Локомотива». День спас Фернандеш, который забил чудо-гол.