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«Уфа» проиграла пятой команде чемпионата Сербии в товарищеском матче
В рамках подготовки ко второй части сезона «Уфа» провела товарищеский матч с сербским клубом «Чукарички».
В рамках подготовки ко второй части сезона «Уфа» провела товарищеский матч с сербским клубом «Чукарички».
Встреча проходила на Кипре и завершилась поражением российской команды со счётом 0:1. Единственный мяч уфимцы пропустили на 57-й минуте.
Этой встречей «Уфа» завершила программу товарищеских матчей на втором кипрском
«Уфа» располагается на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ после 20 туров. «Чукарички» занимают пятое место в таблице чемпионата Сербии после 22 туров.