Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева, Навка, Безрукова: все звезды на премьере фильма «Лед»
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
Звезда сериала «Во все тяжкие» впервые стал отцом
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Стала известна дата свадьбы Бузовой и Батрутдинова
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик0
Лас-Пальмас0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен1
Марсель2
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
перерыв
РБ Лейпциг1
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
10.02
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
10.02
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Все события
Юноша в качестве эксперимента прошелся по Львову с флагом России
CAS снова заступился за российских спортсменов
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
По корейскому ТВ показали флаг России вместо французского
Американец назвал российских керлингистов шпионами
Эмилия Кларк надела платье с розочками в Кенсингтонский дворец
Стала известна дата свадьбы Бузовой и Батрутдинова
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В соцсетях нашли новый способ снять стресс
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
12Каролин Возняцки выиграла Australian Open
20:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» проиграла пятой команде чемпионата Сербии в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона «Уфа» провела товарищеский матч с сербским клубом «Чукарички».

Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на Кипре и завершилась поражением российской команды со счётом 0:1. Единственный мяч уфимцы пропустили на 57-й минуте.

Этой встречей «Уфа» завершила программу товарищеских матчей на втором кипрском учебно-тренировочном сборе.

«Уфа» располагается на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ после 20 туров. «Чукарички» занимают пятое место в таблице чемпионата Сербии после 22 туров.

Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чукарички
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Сенсация! Родченков впервые показал своё лицо после пластической операции
«Русским нигде нельзя давать участвовать». Что пишут зарубежные СМИ сегодня
В Госдуме объяснили отзыв иска россиян в суд Швейцарии
Олимпиада-2018, день первый: медалей не ждем?
Евгений Плющенко отправил в МПК «письмо-боль»
CAS опубликовал мотивировочную часть решения по 47 россиянам
Мануэл Фернандеш забил гол-шедевр в товарищеском матче (видео)
Кейн и Алли vs Мхитарян и Обамеянг: что смотреть в выходные
Сборная США в Пхенчхане: в надежде на еще одно «Чудо на льду»
Спорт-Экспресс
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь