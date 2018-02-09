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19:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Странный матч «Урал» — «Гомель» на сборе. Что это было?

«Это самый подозрительный матч, который я видел». Товарищеская игра «Урала» вызывает много вопросов.

Товарищеский матч «Урала» на сборах вызвал подозрения. Игра против «Гомеля» могла носить договорной характер с целью заработка на ставках. Разбираем эту встречу без лишних эмоций. Только факты.

1. Очень странные ставки

Международная организация Federbet (базируется в Бельгии) сообщила Рейтингу Букмекеров об аномальных ставках. Вот слова руководителя Federbet Франческо Баранка.

«Ставят очень много. Матч, возможно, договорной. Ставят на победу “Урала” в матче, на победу “Гомеля” в первом тайме, на тотал больше. Пробуют проставить на ТБ 3,5 гола и на успех российского клуба с разницей в два мяча и больше. Похоже, “Урал” победит со счетом 3:1. Вероятно, это самый подозрительный матч, который я видел. Никогда раньше в моей карьере такого не было. Товарищеские игры становятся упражнением в организации договорных матчей», — заявил Баранка.

Важно, что такой прогноз был дан уже по ходу первого тайма. Все ставки сыграли:
— победа «Урала»
— победа «Гомеля» в первом тайме
— тотал больше 3,5 мячей.

2. Очень странный гол

В воротах «Урала» стоял основной голкипер Ярослав Годзюр. В этом сезоне РФПЛ он провёл по 90 минут во всех 20 турах. На 12-й минуте лучший вратарь «Урала» совершил грубейшую ошибку. Вместо того, чтобы сильно выбить мяч вперед или в аут он сделал слабую передачу внутри штрафной к точке пенальти — точно на нападающего «Гомеля». Годзюр ударил своей «рабочей» правой ногой. На видео — с 15-й секунды.

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При этом не похоже, что у вратаря «поехала» нога или «киксанул» удар. Он получился достаточно плотным, судя по видео.

3. Странный показ гола

«Урал» выложил обзор матча, обрезав грубую ошибку голкипера. На видео эпизод почему-то начинается с момента, когда нападающий «Гомеля» уже обработал мяч в штрафной, а Годзюр несётся к пустым воротам.

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Можно предположить, что «Урал» хочет максимально коротко показывать пропущенные мячи. Мол, зачем «Уралу» подробно демонстрировать негативный для клуба контент. Однако вот простой анализ показа других пропущенных мячей. Этой зимой на сборах «Урал» пропустил 5 мячей. Один мы уже разобрали. В других четырёх случаях были показаны обе голевые передачи и оба фола, которые привели к пенальти в ворота «Урала».

Видео ошибки Годзюра можно найти на лишь на канале «Гомеля».

3. Странная статистика

Теперь про владение мячом. Как следует из статистики, в первом тайме «Урал» владел мячом значительно больше соперника — 69%. Даже больше, чем во втором тайме, за который «Урал» забил 7 мячей (два — не засчитали). После игры главный тренер «Гомеля» сказал, что в первом тайме «Урал» владел инициативой. Однако при этом «Урал» не забил и не создал по-настоящему опасных моментов. Официальный канал включил в обзор лишь два эпизода из первого тайма — заблокированный удар в штрафной площади и выстрел с точки крайне выше ворот. То есть «Урал» владел мячом больше, чем в среднем владеет «Барселона», но за 45 минут практически ничего не создал.

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Любопытно выглядит и разница между таймами по тому, где «Урал» владел мячом. В первом тайме 56% времени команда Тарханова держала мяч на своей половине поля (точнее до центрального круга включительно). После перерыва «Урал» стал действовать ощутимо ближе к воротам соперника — этот показатель опустился до 38%.

4. Два момента в начале матча у ворот «Урала»

«Урал» пропустил на 12-й минуте, но ещё до этого у «Гомеля» были два момента — в обоих случаях белорусы били с близкого расстояния. Об этом говорится в отчёте с официального сайта «Урала».

«Ярослав Годзюр дважды подряд выручил после ударов с близкого расстояния».

Было бы любопытно увидеть, как вышло, что нападающие «Гомеля» оказались с мячом у ворот соперника. Не было ли там ошибки кого-то из игроков «Урала»? К огромному сожалению, эти моменты не вошли в обзор.

5. «Урал» уже подозревался в манипуляциях

Уместно сказать, что «Урал» уже подозревался в организации договорных матчей. Самый громкий случай: игра «Урал» — «Терек» в 2016-м году. Перед встречей главный тренер хозяев Гончаренко без внятных причин уехал в Минск. Позже стало известно, что он ушёл из клуба, так и не приехав на скандально известную встречу. Позже комментатор Василий Уткин публично заявил: «Урал» — «Терек» — договорной матч.

***

За комментарием мы обратились к президенту «Урала» Григорию Иванову, который был предельно лаконичен по поводу странности матча «Урал» — «Гомель»:

— Я об этом ничего не слышал. Даже не хочу на эту тему разговаривать. Хватит вам уже. И так на нас столько надавили. Ставки какие-то… Нам-то откуда знать об этом?

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