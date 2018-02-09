Евгений Муравьев: Зарплата Сапеты больше, чем у Погребняка
«Динамо» расторгло контракт с Павлом Погребняком и намерено проделать то же с соглашениями Александра Сапеты и Александра Зотова.
«Динамо» расторгло контракт с Павлом Погребняком и намерено проделать то же с соглашениями Александра Сапеты и Александра Зотова.
Генеральный директор клуба Евгений Муравьев в интервью «СЭ» рассказал, как
— В октябре 2016 года у «Динамо» был долг 13 млрд рублей. Этой зимой вы подписали игроков, которые не кажутся дешевыми — это Константин Рауш и Евгений Марков. Откуда нашлись средства?
— «Динамо» жило и живет в режиме жесткой экономии, а наши действия на трансферном рынке обусловлены, в первую очередь, тем, что команда не показывает результатов, которых от нее ждут. Финансовый и игровой багаж, который нам оставили, привел к тому, что нам пришлось расстаться с тренерским штабом (Юрий Калитвинцев покинул «Динамо» в октябре, вместо него главным тренером команды был назначен Дмитрий Хохлов. — Прим. «СЭ»).
На этот сезон поставлена задача сохранить место в
— То есть Рауша и Маркова взяли за счет того, что «Динамо» покинули Вандерсон, Бечирай, Погребняк?
— Да, за счет ухода дорогостоящих игроков. Понятно, что на
— Рауша вы купили за 1,5 миллиона евро, а Маркова — за два. Верно?
— За Рауша действительно заплатили столько, а вот за Маркова отдали значительно меньшие деньги.
— Вы консультировались со Станиславом Черчесовым перед переходом Рауша?
— Конечно. Он дал положительную рекомендацию.
Причем проблема была не только в нашем выборе, но и в позиции Рауша. Он поначалу сомневался в том, есть ли для него смысл играть за «Динамо» — у него был и альтернативный вариант.
— Переговоры шли долго?
— Недолго, и хорошо — благодаря этому сумма трансфера получилась такой небольшой. У него же в контракте была прописаны отступные 6 миллионов евро.
— Как удалось скинуть цену в четыре раза?
— Если бы мы затянули переговоры, то она точно составила бы 6 миллионов, и тогда Рауша мы бы не приобрели. Но удалось осуществить сделку без огласки, оперативно, и в результате мы получили очень качественного футболиста. Думаю, он станет одним из лидеров команды.
— Известно, что «Динамо» интересовалось еще и Вячеславом Караваевым. Рауш изначально был более приоритетным вариантом?
— Мы искали крайнего защитника с российским паспортом. Вариантов было несколько — в том числе и Караваев. Взять Рауша — решение председателя ВФСО «Динамо» (Владимира Стржалковского. — Прим. «СЭ»). С точки зрения чисто финансовой или бухгалтерской, я не рассматривал бы Рауша, так как он все равно для нас дорог — фонд оплаты труда все равно остается достаточно большим. Так что, подписав Рауша, мы пошли на риск, на который Владимир Игоревич нас благословил.
— В октябре 2016 года фонд оплаты труда в «Динамо» составлял 20 миллионов долларов. А сейчас?
— Сокращаем.
— Новые игроки этой зимой еще появятся?
— Мы укрепили позиции, которые в этом нуждались. Стратегически новых закупок делать не собираемся. Но вдруг нам повезет и мы найдем восходящую звезду за небольшие деньги?
УСЛОВИЯ КОНТРАКТА САПЕТЫ КАК В «РЕАЛЕ» И «БАРСЕЛОНЕ»
— Александр Зотов и Александр Сапета в числе тех, с кем «Динамо» намерено расстаться. При этом это игроки основного состава.
— Чтобы вы понимали: Сапета сегодня получает больше, чем получал Погребняк.
— Как так?
— Да, больше, чем Погребняк. По новому контракту зарплата Сапеты стала в пять раз больше той, которая у него была по предыдущему соглашению с «Динамо». Мы полгода пытались переподписать контракт с Сапетой, вернуться к разумным цифрам. Не удалось. Не остается ничего другого кроме как расстаться с ним.
— Контракт с Сапетой еще не расторгнут?
— Думаю, мы его расторгнем.
— На основании чего?
— Договоримся и расторгнем. Мы готовимся к разрыву контракта с Сапетой, вот что я могу сказать сейчас. Если он с нами не договорится, пойдем в Палату по разрешению споров РФС.
— Предложений от других клубов у Сапеты нет?
— Кто ему такие финансовые условия предложит? У него условия как в «Реале» и «Барселоне».
— Что произошло между Сапетой и Самбой Соу на тренировке?
— Игровой конфликт, который перерос в личностный. Такое случается, когда есть конкурент, который превосходит тебя. При этом Соу обходится клубу в три раза дешевле. В три раза!
— Сапета был оштрафован?
— Скажем так: оба получили взыскания.
— Бывшая жена Сапеты подала в суд на него за заниженные алименты. Это и правда может стать причиной расторжения контракта?
— Причиной — нет. А репутационные риски
— А какова ситуация с Зотовым?
— Такая же. Зарплата у него, правда, сейчас не огромная — чуть меньше миллиона. Но если он сыграет в нескольких ближайших матчах, она вырастет в полтора раза. Так у него был подписан контракт.
— «Енисей» к «Динамо» по поводу Зотова не обращался?
— Обращался. Но смысл нам отдавать его в аренду? «Енисей» хотел платить ему лишь 1/7 зарплаты. Мы предложили Зотову разорвать контракт. Думаю, что, как и в случае с Сапетой, решение по этому вопросу будет в ближайшие дни.
Да, и Зотов, и Сапета — неплохие игроки. Но сейчас на позицию Сапеты мы взяли футболиста, который будет для нас дешевле в пять раз.
— Уходит ли из «Динамо» Хали Тьям?
— Ситуация непростая. Тьям у нас на договоре аренды. Был запрос по его аренде от одного клуба, но венгерский МТК, которому Тьям принадлежит, сделку заблокировал. Сейчас находимся в стадии переговоров, которые могут привести или к расторжению контракта с игроком, или к тому, что он обретет другой статус.
СДЕЛАЮ СТАВКУ НА ТО, ЧТО ПОГРЕБНЯК ЗАБЬЕТ В РФПЛ
— «Динамо» еще не высказывалось насчет разрыва контракта с Павлом Погребняком.
— Мы бы не расторгли с ним контракт, не имея железобетонных оснований. Павел сделал все, чтобы такие основания у нас появились. Конкретизировать, что это за основания, я не хочу.
Сейчас же я желаю ему удачи в любом клубе, куда он перейдет, пусть он там себя проявит. Можно сказать, что, расторгнув контракт, мы дали Павлу возможность реализовать себя. Я даже ставку сделаю: сегодня в одной из букмекерских контор увидел, что если поставить на то, что Погребняк в этом сезоне забьет в РФПЛ, то получишь в шесть раз больше.
Может, он и нам еще забьет (улыбается).
— Контракт с Погребняком был расторгнут «Динамо» в одностороннем порядке, и со стороны слабо верится, что вам удастся выиграть дело. Похожие истории бывали — например, спор Леонида Кучука и «Локомотива». Тогда тренер победил.
— Думаю, с делом Кучука я знаком лучше вас. И прекрасно представляю, что может произойти с делом Погребняка.
— Штраф за прогул в 20 миллионов евро. Это
— Это невыполнимое условие, не знаю, зачем прежнее руководство внесло этот пункт в контракт. Мы не собирались его реализовывать. Но если Погребняк будет судиться с нами, то мы
— Вам понятны мотивы предыдущего руководства, которое подписывало такие контракты?
— Конечно, понятны.
— На чем они основывались?
— Я уверен, вы их понимаете.
— Действительно в отношении бывшего гендиректора клуба (Сергея Сысоева. — Прим. «СЭ») возбуждено уголовное дело?
— Действительно.
— По какой причине?
— Мы с вами говорили о фактах завышенных контрактов. Есть и другие факты, которые позволили это сделать.
— Дело М’Вила?
— Да. По версии нашего клуба, это притворная сделка, совершенная прежним руководством. Контракта между «Динамо» и М’Вила не было. Фигурирует копия контракта, но оригинал никто никогда не видел. Причем копию тоже никто показывать не хочет. Но я этой копии не очень верю. Правоохранительные органы тоже не поверили. Надеюсь, и другие не поверят.
— Роман Широков — спортивный директор «Химок»…
— А он им стал?
— Об этом сообщили в
— Я об этом пока не знаю. Широков — советник председателя ВФСО «Динамо» на общественных началах, так что его трудовая книжка у нас не хранится. Мы же достаточно плодотворно с ним сотрудничали.
— Он влиял на трансферную политику «Динамо»? Была информация, что Широков пытался заблокировать продление контракта с Ташаевым
— Подъемные такого размера — это выдумки прессы. А влияния на трансферную политику клуба Роман не имел.
ДОЛГОВ ПЕРЕД ИГРОКАМИ БОЛЬШЕ НЕТ
— Когда «Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе? Известно, что 5 июня там планировалось провести встречу с участием сборной России.
— Если 5 июня он состоится, то, думаю, начнем на новой арене следующий сезон.
— То есть пока четкого понимания нет?
— Мы находимся в переговорном процессе, сотрудничаем с управляющей компанией. У нас хорошие отношения с банком ВТБ. Сделаем все возможное, чтобы играть на стадионе в Петровском парке. С нашей стороны есть четкое желание проводить там матчи.
— За аренду платить не придется?
— Еще раз: сейчас мы находимся в переговорном процессе. В частности, по поводу условий. За этот год возможные условия менялись трижды. У управляющей компании есть перестановки в менеджменте, соответственно меняется и позиция в переговорах. Наша же позиция остается прежней: мы хотим играть на стадионе «Динамо».
— В октябре говорилось, что долгов у «Динамо» больше не существует. Их нет
— Перед игроками нет. Есть текущие обязательства перед контрагентами, которые мы еще не до конца выполнили.
— Какова сумма?
— Незначительная, особенно если сравнивать с суммами, которые были раньше. Примерно полмиллиарда рублей.
— 13 миллиардов долга — гигантская цифра. Когда вы пришли в клуб, была вероятность банкротства «Динамо»?
— На мой взгляд, если говорить об экономической целесообразности, конечно, нужно было вести речь о банкротстве. Это было бы разумнее всего, дешевле. Но есть динамовская история, клубный патриотизм, который в результате победил. За прошедший год мы сделали существенный шаг вперед, закрыв все долги, которые были.
— Может, об этом говорить еще рано, но тем не менее: если «Динамо» вернется в еврокубки, могут ли у клуба возникнуть проблемы с финансовым fair play УЕФА?
— Нет, никаких. У нас сбалансированный бюджет, достаточно много источников финансирования, есть модель сокращения зарплатной ведомости. Думаю, даже в этом году мы сможем спокойно получить лицензию, позволяющую выступать в еврокубках. Но, конечно, все зависит от результатов. Зимняя трансферная кампания велась, учитывая перспективу того, что летом мы еще укрепим состав. На будущий сезон будем ставить более амбициозные задачи.
— Андрей Костин недавно сказал, что ему ассоциация с «Динамо» не добавляет ВТБ ничего хорошего. Вас это задело? Или наоборот воодушевило?
— Разделяю с Андреем Леонидовичем весь тот негатив, который был сформирован прежним руководством клуба.