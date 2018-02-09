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Попов переходит в «Рубин» на правах аренды
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов с большой долей вероятности переходит в «Рубин».
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов с большой долей вероятности переходит в «Рубин».
Клубы практически достигли договоренности о трансфере на правах аренды.
По информации «СЭ», условия сделки следующие: бесплатная аренда на полгода без права выкупа, при этом 2/3 зарплаты платит «Спартак». Игрок, по всей видимости, едет на третий сбор уже в составе «Рубина».
В текущем сезоне 30-летний Попов провел 21 матч во всех клубных турнирах за