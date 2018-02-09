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10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Контрольный матч «Урал» — «Гомель» мог быть договорным

Некоммерческая организация Federbet, которая фиксирует договорные матчи, сообщила о подозрительных ставках на контрольный матч между «Уралом» и белорусским «Гомелем».

Источник: РИА "Новости"

Информация поступила перед окончанием первого тайма.

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Подопечные Александра Тарханова одержали волевую победу со счётом 5:2. К 55-й минуте «Урал» проигрывал с разницей в два мяча. На 58-й минуте Владимир Ильин один мяч отыграл и почти сразу же оформил дубль, сравняв счёт. На 67-й минуте Алексей Евсеев вывел «Урал» вперёд. На 74-й Георгий Чантурия реализовал пенальти, а четыре минуты спустя Евсеев установил окончательный результат.

«Ставят очень много. Матч, возможно, договорной. Ставят на победу “Урала” в матче, на победу “Гомеля” в первом тайме, на тотал больше. Пробуют проставить на ТБ 3,5 гола и на успех российского клуба с разницей в два мяча и больше. Похоже, “Урал” победит со счетом 3:1», — заявил глава Federbet Франческо Баранка по ходу первого тайма, в котором белорусский клуб забил первый гол.

«Вероятно, это самый подозрительный матч, который я видел. Никогда раньше в моей карьере такого не было. Товарищеские игры становятся упражнением в организации договорных матчей», — подчеркнул Баранка после игры.

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