Футболист «Локомотива» Ари рассчитывает получить паспорт гражданина России в марте

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«Я сейчас жду, но не знаю, когда получу паспорт. Думаю, к возобновлению чемпионата, в марте, он будет готов. Документы поданы, сейчас он готовится», — сказал Ари.

Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. Ари выступает в России семь лет — с 2010 по 2013 год он играл за «Спартак», после чего перешел в «Краснодар».

За «Локомотив» форвард выступает на правах аренды с февраля прошлого года. В июне аренда была продлена на год.