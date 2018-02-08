Футболист «Локомотива» Ари рассчитывает получить паспорт гражданина России в марте

«Я сейчас жду, но не знаю, когда получу паспорт. Думаю, к возобновлению чемпионата, в марте, он будет готов. Документы поданы, сейчас он готовится», — сказал Ари.
Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. Ари выступает в России семь лет — с 2010 по 2013 год он играл за «Спартак», после чего перешел в «Краснодар».
За «Локомотив» форвард выступает на правах аренды с февраля прошлого года. В июне аренда была продлена на год.
В ноябре 2015 года российское гражданство получил другой бразильский футболист «Локомотива» — вратарь Маринато Гильерме, выступающий за московский клуб с 2007 года. Сейчас в активе 31-летнего голкипера два матча за сборную России.