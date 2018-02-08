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19:33 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Локомотива» Ари рассчитывает получить паспорт гражданина России в марте

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бразильский нападающий футбольного клуба «Локомотив» Ари рассчитывает получить российский паспорт в марте. Об этом футболист сообщил ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Я сейчас жду, но не знаю, когда получу паспорт. Думаю, к возобновлению чемпионата, в марте, он будет готов. Документы поданы, сейчас он готовится», — сказал Ари.

Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. Ари выступает в России семь лет — с 2010 по 2013 год он играл за «Спартак», после чего перешел в «Краснодар».

За «Локомотив» форвард выступает на правах аренды с февраля прошлого года. В июне аренда была продлена на год.

В ноябре 2015 года российское гражданство получил другой бразильский футболист «Локомотива» — вратарь Маринато Гильерме, выступающий за московский клуб с 2007 года. Сейчас в активе 31-летнего голкипера два матча за сборную России.

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