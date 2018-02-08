Первая осечка. Резерв «Зенита» проиграл датскому клубу

Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — «Вайле» — 0:2 (0:2)

Голы: Соуза, 7 (0:1). Аршакян, 37 (0:2).

«Зенит»: Лодыгин (Бабурин, 31), Терентьев, Скроботов, Каккоев, Жирков, Плетнев, Кузяев, Нобоа, Полоз, Кокорин (Капленко, 31), Панюков.

«Вайле»: Байза (Хагельскьер, 31), Давидсен, Р. Лауритсен, Греве, Мемия, Рамадани, Бранка, Мадсен (Андерсен, 31), Скоп, Луати, Соуза (Аршакян, 31).

Судьи: Данченко, Колосков (все — Уфа).

8 февраля. Белек. Стадион Calista Luxury Resort Sports Center.

Егор БЫЧКОВ

из Белека

ПРОВЕРКА МОЛОДЕЖИ

Когда накануне появилась новость об очередной незапланированной контрольной игре «Зенита» против клуба «Вайле» из первого датского дивизиона (второй по престижу в стране), сразу стало ясно — как и во встрече с литовским «Стумбрасом», в деле будут проверяться ближайший резерв и молодежь сине-бело-голубых. Пара центральных защитников Скроботов — Каккоев, Плетнев в центре поля, Панюков в нападении. В основу попали и несколько человек, принявших вчера участие в минимальной победе над «Црвеной Звездой» (1:0).

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОКОРИНА

Нашлось место в стартовом составе и Кокорину, который вернулся из Лондона, побывав на мероприятии, организованном техническим спонсором «Зенита». Именно он создал первый опасный момент своей команды — прошел по правому флангу, пробил в дальний угол, но угодил в штангу.

СПАСЕНИЕ КАККОЕВА

Однако в целом более активными выглядели датчане. Они были сыграннее, настойчивее и острее. Уже на 3-й минуте «Вайле» провел опасную атаку — удар, добивание в пустые ворота, и Каккоев с ленточки вынес мяч куда подальше. Но это отличное спасение всего на 4 минуты отсрочило гол соперника — очередная неразбериха в обороне привела к мячу Соузы.

АРГЕНТИНСКИЕ ТРАДИЦИИ

Остальная часть игроков «Зенита» — преимущественно, легионеры, — наблюдала за матчем с трибун тренировочного поля «Калиста». Аргентинцы по традиции передавали по кругу чайник с мате и посмеивались над скамейкой запасных датчан, откуда без остановки что-то кричали и подсказывали своим игрокам тренеры «Вайле».

НОВЫЕ ЛИЦА

Во второй половине игры — нужно отметить, что продолжительность тайма сегодня была еще короче, чем в матче со «Стумбрасом» (30 минут против 35-ти), — на поле появились Бабурин и Капленко, заменившие Лодыгина и Кокорина. Датская команда продолжила давление и вскоре увеличила преимущество в счете — гол забил армянский нападающий Аршакян, воспитанник петербургской школы «Смена», последним клубом которого был американский «Чикаго Файр». На последних минутах «Зенит» запер датчан в их штрафной площади, опасно били Нобоа и Кузяев, но распечатать ворота «Вайле» так и не удалось.