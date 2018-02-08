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10:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как съездить в аренду и спасти карьеру: примеры для Шатова

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов перебрался на правах аренды в «Краснодар», где ему придется оживить свою карьеру и за три месяца доказать, что он достоин попадания в заявку сборной России на чемпионат мира. «СЭ» приводит примеры, на которые 27-летнему футболисту можно равняться.

Павел ПОГРЕБНЯК

Все аренды Павла Погребняка | Источник: Спорт-Экспресс

Когда Погребняк был молодым, то ради стабильной игровой практики соглашался уйти из родного «Спартака» куда угодно — хоть в Калининград, хоть в Ярославль. Аренды закалили характер Павла и помогли ему вырасти в отличного нападающего. В 2006 году Погребняк улетел в «Томь» уже на полноценный контракт, там окончательно раскрылся, наколотил свыше десятка голов, после чего получил приглашение как от сборной, так и от «Зенита».

Артем ДЗЮБА

Все аренды Артема Дзюбы | Источник: Спорт-Экспресс

Дзюба — главный специалист по арендам в России из статусных футболистов. Нынешний отъезд в «Арсенал» станет для форварда уже пятым подобным случаем. Первые три аренды получились очень удачными. Когда Артему было 20−22 года он на протяжении двух сезонов подряд уезжал из «Спартака» в «Томь» к Валерию Непомнящему. Опытный тренер нашел общий язык с молодым нападающим и помог ему раскрыться. Когда Дзюба вернулся домой, он почти полностью отыграл сезон-2011/12 — в том числе благодаря его голам красно-белые завоевали серебро и путевку в Лигу чемпионов.

Аренда в «Ростов» при Миодраге Божовиче вышла еще более успешной. Дзюба забил 17 голов в чемпионате, выиграл Кубок России. Год спустя он вернулся в «Спартак», который тогда возглавлял швейцарский специалист Мурат Якин, став ведущим нападающим московской команды. Потом, однако, начались проблемы с подписанием нового контракта, и в результате в феврале 2015 года Дзюба подписал контракт с «Зенитом». Соглашение вступало в силу лишь через полгода, которые форвард провел в аренде — снова в «Ростове», но уже не так удачно, как в предыдущий раз.

Федор СМОЛОВ

Все аренды Федора Смолова | Источник: Спорт-Экспресс

Главный российский бомбардир последних сезонов в «Динамо», своем родном клубе, столкнулся с трудностями. Играл Федор мало, становился объектом насмешек и мемов — вся Россия считала, сколько матчей и месяцев подряд он не может забить. Не получалось и в «Анжи». Но в 2014 году случилась аренда в «Урал» Александра Тарханова, где Смолов наконец-то преобразился, показав, что не зря его считали одним из самых талантливых молодых нападающих России. Одного года в екатеринбургской команде Федору хватило, чтобы привлечь внимание ведущих клубов страны, и в итоге в 2015 году он оказался в «Краснодаре», где продолжил прогрессировать. Причем в краснодарский клуб он перешел в качестве свободного агента, так как «Динамо» «забыло» продлить со Смоловым контракт.

Кирилл ПАНЧЕНКО

Аренда Кирилла Панченко | Источник: Спорт-Экспресс

В «Мордовии» и «Томи» молодой форвард подавал большие надежды, но в ЦСКА у него не заладилось. Конкурировать приходилось с сильными легионерами, комфортного места на поле тренерский штаб найти Кириллу не мог. Титулы, которые завоевывали армейцы, вряд ли так уж сильно радовали нападающего, ведь играл он редко. Поворотным моментом в карьере Панченко стала аренда в «Динамо». Ради игровой практики форвард не побоялся окунуться в ФНЛ, и спортивная судьба его за это вознаградила. Нападающий быстро стал лидером команды, помог бело-голубым триумфально подняться обратно в элиту, забил 24 гола, став лучшим бомбардиром первенства. Его успехи не остались незамеченными даже Станиславом Черчесовым, который привлек Кирилла в сборную из первого дивизиона, — такое в российском футболе раньше случалось крайне редко.

Хорошо Панченко начал и сезон-2017/18 — четыре гола в 10 матчах чемпионата. Однако в сентябре он получил травму колена, из-за чего выбыл на длительный срок.

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